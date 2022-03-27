Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yerlileşme ve millileşme çalışmaları ile dünyada adından başarıyla söz ettiren Türk savunma sanayisi, özellikle son birkaç haftada Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kullanılan Bayraktar TB2 ile yeniden manşetleri süslüyor. 170 ülkeye ihraç yapan ve başarısını katlayarak sürdüren Türk savunma sanayisi, iddiasını Malezya'ya taşıyor.

MALEZYA'DA YENİ İŞ BİRLİĞİ VE İHRACAT FIRSATLARI

Malezya ve bölge ülkelerindeki iş birliklerini artırmak için düzenlenecek olan Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'na (DSA 2022) Türkiye de katılıyor. Yarın (28 Mart) başlayacak olan fuara Türkiye'den birçok firma, yeni iş birliği ve ihracat fırsatları için katılım sağlayacak.

İki yılda bir gerçekleştirilen fuara 1996 yılından itibaren 13 kez 'milli katılım' sağlayan Türkiye, bu yılki fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinatörlüğünde katılacak. Fuarda Aksa Motorlu Araçlar, ASELSAN, Ata Silah, BMC, CES Kompozit ve Savunma, DEARSAN, Derya Arms, DESAN, Garanti Giyim Kompozit, HAVELSAN, HOYTEK, Kale Kalıp, Koç Savunma, MKE, Nurol Makina, Nurol Teknoloji, OTOKAR, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Simsoft, STM, TAIS, TEI, Transvaro, Turaç, TURMAKS, TUSAŞ, FNSS, Ateşçi ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

TÜRKİYE'DEN 170 ÜLKEYE İHRAÇ

Son yıllardaki atılımıyla dünyada adından sıkça söz ettirir konuma gelen Türk savunma sanayisi bugün ulaştığı noktada, gemilerden helikopterlere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah sistemlerinden uydu çalışmalarına, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar ihtiyaçlarını büyük oranda yerli ve milli olarak üretiyor.

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla sağlamanın yanı sıra dost ve müttefiklerine de destek oluyor. Türkiye, 170 ülkeye İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 228 ürün ihraç ediyor.

MALEZYA: ÖNEMLİ VE STRATEJİK MÜTTEFİK

Malezya, Türkiye'nin savunma sanayisinde iş birliği içinde olduğu Güneydoğu Asya’daki önemli ve stratejik müttefikler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar arasında ikili iş birliğini tesis eden 14 mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Malezya’ya ihracat geçen yıl 2,6 milyon dolar seviyesinde kalırken önceki 3 yıl boyunca yaklaşık 20 milyon dolar, 2017'de ise 40 milyon dolar seviyesindeki rakamın çok daha iyi seviyelere çıkarılması amaçlanıyor.

TEKLİFLER MASADA

Türkiye, Malezya'ya bugüne kadar birçok zırhlı araç ihraç etti. FNSS tesislerinde üretimi yapılan zırhlı araçların gövde ve parça montajları DEFTECH tesislerinde imal edilip Malezya ordusuna veriliyor. Bu iş birliği kapsamında DEFTECH'te üretimler devam ediyor.

Nurol Makina tarafından yakın zamanda 4x4 zırhlı araç sözleşmesi imzalandı. Yonca-Onuk’un ürettiği MRTP 16 botları Malezya envanterinde yer alıyor. ASELSAN'ın uzaktan kumandalı stabilize silah sistemleri, Malezya Sahil Güvenlik botlarına entegre ediliyor.

TUSAŞ’ın Anka İHA'sı için verdiği teklif Malezya Hava Kuvvetleri Komutanlığınca değerlendiriliyor. TUSAŞ, Hürjet ile 18 uçaklık ihale için de teklif sundu. Malezya'da ortak üretim öneren TUSAŞ, bu ülkede bir de ofis açtı. Sene sonuna kadar yaklaşık 100 kişinin istihdam edilmesi öngörülen bu ofis vasıtasıyla İHA'lar, eğitim uçakları, helikopterler ve havacılık eğitimleri alanında iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Benzer bir iş birliği modeli, ASELSAN tarafından, Deniz Karakol Uçağı ve telsiz projeleri kapsamında teklif ediliyor.

Ağırlık İHA ve zırhlılarda: 25 Afrika ülkesi ile savunma anlaşması 25 Afrika ülkesi ile savunma sanayii iş birliği anlaşması imzalayan Türkiye, son olarak Nijerya ile askerî savunma ve güvenlik konusunda iş birliğini güçlendirdi.

Bir yanda Bayraktar TB2, diğer yanda Lancet ve Kub: Savaşta 'yapay zeka' izleri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta modern teknolojinin günümüzdeki önemi ve kullanımı adeta gözler önüne seriliyor. İki tarafın da aktif bir şekilde insansız hava araçlarını kullandığı gözler önüne serilmese de Ukrayna'nın Bayraktar TB2, Rusya'nın ise Suriye'de kullandığı insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor. Ayrıca gerçekleştirilen siber saldırıların ve yapay zeka destekli dezenformasyon araçlarının da sıcak çatışma alanlarında yaşanan gelişmelerin seyrini değiştirecek potansiyelde olduğu ifade ediliyor.

Bayraktar TB2 mesajı verdi, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariği konusunda görüşmelere devam ettiklerini, ilgili olduklarını ve bu sistemleri kendi semalarında test etmek istediklerini belirten Letonya Savunma Bakanı Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz, bu hoş bir destek olur" dedi.