Türkiye Gazetesi

Son haftalarda siber saldırıların hedefinde olan Google Chrome, ortaya çıkabilecek açıklar için kullanıcılarını uyardı. Yapılan uyarıda acil durum güncellemesi yayınlandığı ve uygulama mağazasına gidilerek acil olarak güncelleme yapılması gerektiğini belirtti. Peki acil durum güncellemesi nasıl yüklenir?

KULLANICILARINI UYARDI

Son dönemde siber saldırılar tüm dünyada büyük bir hız kazandı. Özellikle büyük sitelere karşı yapılan siber saldırılar artmış durumda. Bunun en son örneği ise dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan internet tarayıcısı Google Chrome oldu. Artan saldırılardan dolayı acil olarak bir güncelleme yayınlayan Google, kullanıcılarını uyardı.

ACİLEN CHROME GÜNCELLEMESİ YAPIN

Siber saldırılarda oluşabilecek güvenlik açığı için 'sıfır gün' riskini açıklayan Google, kullanıcılarını güncelleme konusunda net bir şekilde uyardı. Kullanıcılar ise ‘Sıfır gün’ riskinin ne olduğunu merak etti. Peki ‘Sıfır gün’ riski ne? Google'ın açıklamalarına göre 'sıfır gün', siber suçluların saldırı düzenleyebileceği bir açığı Chrome'da tespit ettiklerini gösteriyor.

Yani özetle Google Chrome’daki açığı keşfeden kötü niyetli hackerlar'ın, kullanıcılara karşı siber saldırı yapıp olumlu sonuç alma şansı çok yüksek. Bundan dolayı sizler de önlemlerinizi alarak, Chrome uygulamasını acilen güncelleyin,

GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATIYOR

Değişiklik günlüğüne göre Chrome'un yeni sürümü, 99.0.4844.84 olarak geliyor ve CVE-2022-1096 kodlu güvenlik açığını kapatıyor. Şu anda Windows, Mac,ve Linux kullanıcıları kararlı olarak 99.0.4844.84 sürümüne yükseltebilir. Öte yandan mobil kullanıcıların da uygulama mağazasından güncelleme yapması tavsiye ediliyor.

PEKİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

İlk olarak Google Chrome’u açtıktan sonra ekranınızın sağ üstünde yer alan üç noktaya tıklayarak Ayarlar’a gidin ve açılan ekranın sol tarafında en altta yer alan ‘Chrome Hakkında’ seçeneğine tıklayın (Bazı Chrome sürümlerin Chrome Hakkında menüsü 'Yardım' seçeneğinin altında görünebilir). Eğer güncelleme hazırsa bu seçeneğe tıkladıktan sonra tarayıcınız otomatik olarak indirmeye başlayacaktır. Güncellemeyi yükledikten sonra ise 'Yeniden Başlat' seçeneğine tıklayarak tarayıcınızı kapatıp açmanız gerekiyor aksi takdirde güncelleme etkinleştirilemez.

Güncellemenin herkese açılması birkaç gün sürebilir, bu yüzden sizin ekranınızda bir güncelleme yoksa bir süre bekledikten sonra tekrar kontrol edin.

Google, iOS'ta aylardır sunduğu 'geçmişi temizle' özelliğini nihayet Android'e getirdi Google, Android uygulamasına nihayet arama geçmişinizin son 15 dakikasını silme özelliğini getiriyor. Söz konusu arama geçmişi temizleme özelliği, iOS (Apple) uygulamasında zaten Temmuz ayından beri bulunuyor.

Bu e-postaya dikkat! Google'ın adını kullanarak virüs yayıyor Google Güvenlik platformunun adını kullanan ve hatta teknoloji devinin gökkuşağı renklerindeki "G" simgesini kullanan bir e-posta virüs saçıyor. Siber güvenlik uzmanları ve teknoloji kaynakları, bu tür e-postalara dikkat edilmesi gerektğini söyleyerek milyonlarca kullanıcıyı uyardı.

Google ve Apple'ın başını yaktı: AB, teknoloji devlerini hizaya getirecek Avrupa Birliği, son birkaç yıldır Apple, Google, Amazon dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerini yoğun bir şekilde inceliyor. Mart ayı sonuna kadar bu şirketleri dizginlemek için milletvekilleri anlaşmaya varmak üzere.