Türkiye Gazetesi

Google, doktor randevusu almayı kolaylaştıran bir sistemi platforma ekliyor. Henüz sadece ABD'deki MinuteClinic ile anlaşan teknoloji devi, arama motoruna doğrudan randevu açıklarını ekliyor. Ancak şirket, ilerleyen zamanlarda randevu özelliğini tüm kullanıcılara açacağını söylüyor. Teknoloji devi, "İnsanların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını kolaylaştırabilmemiz için özellikleri, işlevleri ve ortak ağımızı genişletmeyi umuyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Google aramalarında hastane randevusu görünüyor.

Akıllı telefon üzerinden MinuteClinic'i arama motorunda arattığınızda, randevular sekmesinde boş muayene saatleri görünüyor. Böylece telefondan hemen randevu alabileceksiniz. Elbette, bu özellik şu anda sadece tek bir klinikte ve ABD'de olsa da ilerleyen zamanlarda ülkemizdeki hastaneler ile de anlaşılacağına şüphe yok.

GOOGLE FITBIT'TEN KALP SORUNU TEŞHİSİ

Google 'Check Up' adını verdiği sağlık etkinliğinde birçok özelliği ve işlevi tanıttı. Chrome aramaları, YouTube, Fitbit gibi onlarca cihaz ve uygulamaya yeni özellikler geliyor. Örneğin, Japonya, Brezilya ve Hindistan'da YouTube, izleyicilerin sosyal medyada gördüğünüz gerçek tıbbi bilgiler ile uydurma sahte yanlış bilgiler arasında ayrım yapmasına yardımcı olmak için videolara sağlık kaynağı bilgi panelleri eklemeye başladı.

Ayrıca Fitbit (akıllı bileklik) kurucu ortağı James Park, giyilebilir cihazların atriyal fibrilasyon (AFib) gibi kalp sorunları da dahil olmak üzere kronik rahatsızlıkları olanlara nasıl yardımcı olabileceğini açıkladı. Fitbit'in yürüttüğü bir çalışmaya göre, teşhis edilmemiş AFib hastalarını yüzde 98 oranında tespit etti.

Google Chrome kullanıcılarını uyardı! Acil durum güncellemesini hemen kurun Dünyanın en popüler tarayıcı olan Chrome, bir uyarı yayınlayarak kullanıcılarını siber saldırılara karşı uyardı. 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Google Chrome, siber saldırılardan oluşabilecek bir açıktan dolayı ‘Acil durum güvenlik güncellemesi’ yayınladı.

Google, iOS'ta aylardır sunduğu 'geçmişi temizle' özelliğini nihayet Android'e getirdi Google, Android uygulamasına nihayet arama geçmişinizin son 15 dakikasını silme özelliğini getiriyor. Söz konusu arama geçmişi temizleme özelliği, iOS (Apple) uygulamasında zaten Temmuz ayından beri bulunuyor.