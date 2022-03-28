Türkiye Gazetesi

iPhone kullanıcıları, kazara su hasarından, gözetlenme belirtilerine kadar telefonlarında bir şeylerin ters gittiğini nasıl anlayabilir? İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, iPhone’nunuzda yanlış giden bir şeylerin olduğunu gösteren 6 ipucu…

PİL SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR

iPhone'unuz sınırlı bir ömre sahip bir lityum iyon pil ile çalışır. iPhone'unuzu her şarj ettiğinizde maksimum pil kapasitesini tüketirsiniz. İki yıldan (veya yaklaşık 500 şarj döngüsünden) sonra, pil kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’si tükenecektir. Yani 10 saatlik kullanım ömrü olan bir iPhone'un artık şarjsız kullanımı yalnızca 8 saattir.

Ayarlar > Pil'e gidip Pil Sağlığı'na dokunarak pil sağlığınızı kontrol edebilirsiniz. iPhone'unuzun pil sağlığı çok düşükse ve çok çabuk bitiyorsa, daha yeni bir modele geçmeyi düşünebilir ya da garanti dışı pil değişimi yaptırabilirsiniz.

RASTGELE YENİDEN BAŞLATMALAR SONUN HABERCİSİ

iPhone'unuzun rastgele yeniden başlatılması her zaman önemli bir endişe nedeni değildir ancak olabilir de. Belli bir neden olmaksızın sık sık cihaz kendini yeniden başlatıyorsa bir sorun var demektir.

iPhone'unuzun yeniden başlatılmasının basit bir nedeni, çok sıcak veya soğuk olmasıdır. Soğuktan dolayı yeniden başlatma büyük bir sorun değildir, cihaz yeniden başlayınca ısı dengesini sağlar. Ancak aşırı ısınma, pil de dahil olmak üzere iPhone'un parçalarına ciddi şekilde zarar verebilir.

Yeniden başlatmanın diğer nedenleri, dahili hasar veya muhtemelen tehlikeli bir uygulama gibi bazı yazılım sorunları olabilir. Cihazınız sık sık kapanıyorsa servise göndermeniz iyi olacaktır.

KAMERA VE MİKROFON UYARILARINA DİKKAT! GÖZETLENME İHTİMALİ

iPhone'unuzda, gözetlenip gözetlenmediğinizi gösteren iki uyarı işareti vardır. Telefonun üst kısmında yeşil veya turuncu nokta şeklinde ışık yanar. Mutlaka birinin gözetlediği anlamına gelmese de bu ışıkların yanması gözetlenmenin belirtisi de olabiliyor.

Yeşil ve turuncu ışık uyarıları, 2020'deki bir iOS güncellemesine cihazlara ekendi ve mikrofonunuz veya kameranız aktifliğini gösteriyor. Aynı zamanda herhangi bir uygulama sizi kamera veya mikrofon ile gözetlediğinde de yanar.

Noktaları görmek için iOS 14 veya 15 çalıştıran bir cihaz kullanmanız gerekli. Kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidin. Kamera etkinleştirildiğinde ekranın sağ üst köşesinde yeşil bir nokta belirecektir. Mikrofon aktif ise turuncu renkte görünür.

Kontrol Merkezinde hangi uygulamanın mikrofonu kullandığıyla ilgili ayrıntılar bulunur. Kamera veya mikrofon kullanmaması gerektiğini düşündüğünüz bir uygulama sizi izliyor ya da dinliyorsa Ayarlar'da uygulamanın izinlerini kontrol etmelisiniz. Belirli uygulamaların mikrofonunuza veya kameranıza erişimini bile reddedebilirsiniz. Daha fazla endişeleniyorsanız uygulamayı tamamen silmeniz de mümkün.

IOS GÜNCELLEMESİ ALMIYORSANIZ...

Apple, düzenli olarak iPhone yazılımının yeni sürümlerini sunar ve şu anda son işletim sistemi sürümü iOS 15 kullanımda. Ancak Apple, eski cihazlara yeni sürümleri göndermiyor.

Bu güncellemeler, cihazınızla ilgili ciddi sorunları gideren hayati güvenlik güncellemelerini barındırıyor. Dolayısıyla bu güncellemeleri alamıyorsanız, yazılımsal saldırılara uğrama riskiniz var demektir.

Mevcut iOS 15.4, telefonları iPhone 6S ve iPhone SE'ye (1. nesil) kadar destekliyor. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden en son güncellemeleri alıp almadığınızı kontrol edin.

EKRANA KİM DOKUNUYOR? 'HAYALET DOKUNUŞLAR'

‘Hayalet dokunuşlar’dan kasıt, siz hiçbir şey yapmadığını halde ekrana dokunulmasıdır. Bunun bir yazılım sorunu olması çok sıra dışı. Bunu yerine büyük olasılıkla ekran veya su hasarı veya başka bir tür dahili sorunla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.

Eğer böyle bir durum fark ederseniz ve gittikçe sorun kötüleşiyorsa telefonunuzu Apple Mağazasına götürmeniz gerekir. Parçalar değişebilir ve bu oldukça pahalı bir seçenek.

SIVI TEMAS GÖSTERGESİNDE KIRMIZI RENK

iPhone model akıllı telefonunuz içine sıvı girerse, garantiyi geçersiz kılabilir ve maliyetli onarımlara neden olabilir. Apple genellikle Sıvı Temas Göstergesini (LCI) kontrol ederek cihazın içine herhangi bir sıvı girip girmediğine bakar.

LCI, cihazın suyla temas ettiğinde renk değiştiren bir parçasıdır. Bunu aslında kendiniz de bulabilirsiniz, son iPhone modellerinde, SIM kart yuvasının içindedir. Rengi görmekte zorlanıyorsanız bir fener ve büyüteç kullanın. LCI normalde beyaz veya gümüş olacaktır ancak suyla temas ederse kırmızıya döner.

Apple'dan aylık abonelik sistemi: Taksit öder gibi iPhone alınacak Apple, müşterilerin iCloud gibi mevcut abonelik sistemlerine benzer şekilde yeni bir donanım abonelik sistemi geliştiriyor. Böylece, kullanıcılar iPhone veya başka bir Apple cihazını taksit öder gibi abonelik ödemeleriyle satın alabilecek.

Apple, iPhone kullanıcıları için endişeli: Güvenlik risklerine kapı açacak Avrupa Birliği’nin şu anda görüşme aşamasında olduğu bir yasa teklifi teknoloji devi Apple tarafından şiddetle eleştiriliyor. Milyonlarca iPhone kullanıcısı yasadan yararlanarak yandan yükleme (App Store dışından) yoluyla uygulama yüklerse cihazlarını ve verilerini tehlikeye atabilir.

Bu özellik gelirse rakip tanımayacak: iPhone 14'e uydu iletişimi Apple, iPhone 14 serisi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken yeni akıllı telefon modellerine ilişkin onlarca iddia ortaya atılıyor. Teknoloji kaynaklarının son iddiası ise iPhone 14'ün uydu bağlantı üzerinedn iletişim imkanı sunacağı yönünde.