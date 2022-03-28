Türkiye Gazetesi

Facebook, Instagram ya da Google gibi teknoloji devlerinin isimlerini ve logolarını kullanarak kullanıcıları ağına düşürmeye çalışan bilgisayar korsanlarının yöntemlerini sıklıkla görüyoruz. Örneğin, Instagram’dan gelmiş gibi görünen bazı e-postalarda hesabınızın çalındığı ve acilen bağlantıya tıklayarak hesabınızı koruma altına almanız gerektiği yazılır. Ancak aslında mesaj, Instagram’dan değil, sizi bağlantıya yönlendirerek kişisel bilgilerinizi çalmak isteyen siber korsanlardan gelmektedir.

Kimlik avı saldırıları bununla da sınırlı değil. Görünüşte zararsız ve hatta tanıdık kişilerden gelen mesajlara son zamanlarda sıkça rastlanılıyor. "Bakın ne buldum" yazan ve ardından bir bağlantı içeren bir WhatsApp veya Facebook mesajı kesinlikle dikkatinizi çekecektir ancak uzmanlar bağlantıyı açmamanız konusunda uyarıyor.

'BAKIN NE BULDUM' MESAJINI AÇMAYIN!

Siber güvenlik uzmanlarının çalışmasına göre bu tür mesajlar kişileri sahte yazılım şirketlerine veya sahte bir Facebook giriş sayfasına yönlendiriyor. İlki, kullanıcıları bir hastalık gibi bilgisayarın güvenliğine zarar verebilecek buggy kötü amaçlı yazılımları yüklemeye ikna etmeye çalışır. Diğeri ise, tuzağa düşmüş kullanıcıları Facebook giriş bilgilerini girmeye yönlendiriyor.

Siber saldırılardan kendinizi korumak için arkadaşlarınızın mesaj gönderme alışkanlıklarına odaklanmanız iyi olacaktır; örneğin, emoji ya da random kullanıyor mu? İnternette şüpheci olmak en iyisidir.

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