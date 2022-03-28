Türkiye Gazetesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Twitter paylaşımı ile gündeme düştü. Samsung Mobile US (ABD) hesabı üzerinden atılan bir tweet, Oppo Find N serisinden övgüyle bahsediyor. Samsung'un katlanabilir akıllı telefon modasının öncüsü olduğunu belirtmekte fayda var; zira, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri en çok satılan katlanabilir akıllı telefonların başında geliyor.

Samsung Mobile US'in o tweeti.

OPPO ve OnePlus PR uzmanı Ryan Fenwick, Twitter’da Oppo Find N'den bahsederken, Samsung Mobile US hesabı "Oldukça Muhteşem" şeklinde bir yorum attı. Güney Koreli şirketin, Çin merkezli rakibi Oppo'dan övgüyle söz etmesi herkesi şaşırttı. Bazı kullanıcılar, Samsung ve Oppo'nun bir işbirliği yapacağı yönünde iddialarda bulunurken, pek çok kişi ise Samsung'un yanlışlıkla böyle bir tweet attığını düşündü.

Samsung Mobile US Twitter hesabının yöneticilerinin Oppo Find N'i bir Galaxy Z Fold zannetme ihtimali oldukça yüksek. Bu nedenle, teknoloji devinin 'kazara' tweet atma ihtimali büyük.

Oppo'dan katlanabilir telefon: Find N (Oppo Find N özellikleri) Çinli Oppo, ilk katlanabilir modeli OPPO Find N’i tanıttı. Find N özellikleri ile dikkat çekiyor.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Z Fold3 5G'yi tanıttı Ekran altı kamera ile gelen Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, aynı zamanda S-Pen desteğine sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor