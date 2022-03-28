Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Twitter platformunda binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını açıkladı. Bugün öğle saatlerinde kullanıcılar yoğun şekilde, "Twitter çöktü mü?" ve "Twitter'a neden girilmiyor?" şeklinde sorulara cevap aramaya başladı.

Türkiye Saati İle 14.48'de tweet yükleme sorunları gerçekleşmeye başladı. Canlı arıza bildirim sayfasının analizine göre, Twitter kullanıcılarının en fazla bildirdiği sorunların başında tweet yükleme sorunu geliyor. Bunun dışında binlerce kullanıcı ise, profil ve sunucu bağlantısı hatası yaşadıklarını bildirdi.

"Twitter çöktü mü?" şeklindeki arama motoru sorguları devam yoğun şekilde devam ederken, sorun yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğu İstanbul'da. Erişim sorunu Ankara, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Malatya başta olmak üzere onlarca şehirde gerçekleşti. Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hata bildirimi ile karşılaştıklarını açıkladı.

Sosyal medya devi henüz bir açıklama yapmazken, erişim sorunu yaklaşık bir saat içinde düzeldi.

Twitter, mesajlarda arama özelliğini başlattı Sosyal medya devi Twitter, Direkt Mesaj (DM) arama özelliğini genişlettiğini duyurdu. Artık konuşmalarınızın içeriğini arayabilir ve anahtar kelime yazarak uygun mesajları görebilirsiniz.

Beklenen özellik iPhone'a geldi: Twitter kamerasıyla GIF oluşturmak mümkün Mikro blog ağı Twitter, uzun zamandır 'Neden yok?' dediğimiz bir özelliği nihayet uygulamaya entegre etti; iOS'ta uygulama içi kameradan GIF oluşturmak artık mümkün. Yeni özellik, tam bir video yüklemek zorunda kalmadan kısa klipleri paylaşmanın kolay bir yolu olarak sunuldu.