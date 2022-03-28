Türkiye Gazetesi

53'üncü Ay ve Gezegen Bilimleri Konferansı'nda NASA, Mars araştırmalarındaki yeni bulgularını yayınladı. Perseverance gezgini ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars'taki sesin hızını doğru bir şekilde belirlemek için mikrofonları ve bir lazeri kullandı. Lazerin tetiklediği gürültüler mikrofonlar tarafından kaydedildi.

Araştırmacılar, lazer ateşlemesi ile SuperCam mikrofonuna ulaşan ses arasındaki süreyi ölçtüler. Bunu Dünya'dan gelen sonuçlarla karşılaştıran bilim insanları, sonuçların Mars yüzeyindeki ses hızıyla ilgili önceki tahminlerle tutarlı olduğunu buldu.

Bu hız saniyede yaklaşık 240 metre olarak hesaplandı. Sesin hızı sıcaklıkla değiştiğinden, NASA araştırmacıları deneyi sıcaklık dalgalanmalarıyla ilgili bazı boşlukları doldurmak için de kullandı. Ayrıca daha fazla araştırma gerektiren bazı sıcaklık dalgalanmaları gözlemlediler. Mars yüzeyindeki ses hızının değişeceği ortaya çıktı.

MARS'TA SESLER DAHA KISIK OLACAK

Mars'ın atmosferi, insanların konuşması için güvenli değil, bu nedenle gelecekteki Mars sakinlerinin belirli alanların dışında konuşması pek mümkün görünmüyor. Ancak NASA'nın Mars'ta sesinizin nasıl çıkacağını test etmeniz için Sounds of Mars isimli çevrim içi bir aracı bile var.

Yeni çalışma, Mars'ta konuşmanın veya müzik çalmanın 'benzersiz bir dinleme deneyimi' sağlayacağını öne sürüyor. Araştırmacılar, yüksek perdeli seslerin düşük seslerden daha erken kulaklarınıza ulaşacağını düşünüyor.

Sesin hızı evrensel olarak sabit değil ve sıcaklık ve yoğunluk gibi şeyler sesin hızını değiştirebiliyor. NASA, "Mars'ta olsaydınız, Dünya'da duyduklarınızın daha sessiz, daha boğuk bir versiyonunu duyardınız ve duymak için biraz daha beklerdiniz. Mars'ta atmosfer tamamen farklı. Ancak sesteki en büyük değişiklik, çoğu sesten daha yüksek olan yüksek perdeli seslerde olacaktır. Islık, çan veya kuş ötüşü gibi Dünya'da alıştığımız bazı sesler Mars'ta neredeyse duyulmaz olurdu." diyerek konuyu açıklıyor.

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