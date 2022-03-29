Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı konumunda. SpaceX'in geliştirdiği uydu üzerinden geniş bant internet hizmeti sağlayan Starlink uyduları dünyanın dört bir yanında aktif. Musk, Ukrayna'ya Starlink terminalleri bağışlayarak geleneksel internet kaynakları kesilse bile ülkedekilerin iletişimini sürdürmesine yardımcı oluyor.

Elon Musk, daha önceki açıklamalarının aksine artık Rusya'nın Starlink uzay uydu ağını yok edemeyeceğini düşünüyor. Business Insider'a yaptığı açıklamada milyarder, Rusya'nın Starlink uydularını füzelerle yok edemeyeceğini dile getirdi: "Starlink'i ortadan kaldırmaya çalışırsanız, bu kolay değil. Çünkü 2 bin uydu var. Bu, çok sayıda uydu karşıtı füze gerektiği anlamına geliyor. Umarım bunu bir teste tabi tutmak zorunda kalmayız ama bence uyduları, uydu karşıtı füzeleri fırlatabileceklerinden daha hızlı fırlatabiliyoruz."

Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski'nin dünyaya seslenerek ülkesine yardım etmesini söyledikten sonra Musk, Starlink bağışı teklif etti. Ukrayna'nın Dijital Bakanı Mykhailo Fedorov, Starlink'in kilit bir rol oynadığını söyledi.

ELON MUSK'TAN SAVAŞ AÇIKLAMASI

Bununla birlikte, Elon Musk işgale ilişkin de açıklama yaptı. Tesla ve SpaceX CEO'su, "Bunu bu gün ve çağda görmek şaşırtıcı. Bu tür şeylerin ötesine geçtiğimizi sanıyordum. Bu endişe verici." dedi.

Elon Musk, "Putin'in benden önemli ölçüde daha zengin olduğunu düşünüyorum." diyerek de çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Elon Musk'ın 260 milyar dolarlık akıl almaz derecede yüksek bir servete sahip olduğunu da belirtelim.

Bu arada, Rusya şimdiye kadar hiçbir zaman Starlink ağına füzelerle saldırmayı planladığının sinyalini vermedi. Ancak Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günlerdeki bir uydu saldırısı ile bağlantılı olduğuna yönelik güçlü iddialar var.

Buna karşın, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, hacker grubu Anonymous'un Roscosmos'a siber saldırı düzenlemesine yönelik iddiaların ortasında tüyler ürpertici bir mesaj verdi. Siber saldırıya uğradıklarını reddeden Rogozin, "Bunu yapmaya çalışan herkesi bunun aslında bir suç olduğu ve sert bir şekilde cezalandırılması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum. Çünkü herhangi bir ülkenin uydu grubunu devre dışı bırakmak genellikle bir savaş nedeni, yani savaş sebebidir. Bunu organize edenleri arayacağız. İlgili ceza davalarının açılması için gerekli tüm materyalleri Federal Güvenlik Servisi, Soruşturma Komitesi ve Başsavcılık'a göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Musk'ın SpaceX'i sadece iki hafta önce yörüngeye 50 Starlink uydusu daha fırlattı.

Elon Musk, COVID-19'a yakalandı: Tweetleri ile kafa karıştırdı Elektrikli araç şirketi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su ve kurucusu Elon Musk, Twitter paylaşımları ile kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son paylaşımında Musk, COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Ancak soru işaretleri ile dolu bir tweet atmayı yine ihmal etmedi.

Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk kendi sosyal medya platformunu kuruyor Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir kullanıcının Musk’a ‘Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?’ sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı. Sorunun üzerine harekete geçen Elon Musk, Twitter hesabına "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu sabitleyerek kafalarda soru işareti oluşturdu.