Türkiye Gazetesi

Google, Hangouts uygulaması ile platformlar arası mesajlaşma hizmeti sunuyor. Ancak günümüzde pek de tercih edilmeyen uygulamanın yerini yavaş yavaş Google'ın Chat mesajlaşma plaftormu alıyor.

Chat'e geçişte son aşamalara gelinirken Google'ın Hangouts'u tamamen kapatma ve uygulamayı hem Android hem de iOS için kullanımdan kaldırma yönünde büyük bir adım attığını görüyoruz.

9to5Google'ın haberine göre, söz konusu uygulama artık App Store'da bulunmuyor. Bu, Hangouts'un mevcut kullanıcılarının da güncelleme alamayacağı anlamına geliyor. Telefonlarında ve tabletlerinde Hangouts yüklü olan Apple kullanıcıları şimdilik mesajlaşma hizmetini kullanmaya devam edebilir ancak günleri sayılı.

İlk başta bu, yalnızca Apple kullanıcılarını etkileyen bir hareket gibi görünse de Google, Play Store'daki Hangouts listesini çekmeye başladı. Google'ın yavaş yavaş tüm cihazlarda Hangouts uygulamasını kapatmaya başladığını düşünüyoruz.

Uygulamayı yüklemeniz gerekiyorsa, APK Mirror'dan bir kopya alarak yandan yüklemeyi deneyebilirsiniz ve şimdilik Hangouts web arayüzü hala yayında. Yine de uygulamanın önümüzdeki aylarda her platformda kapanacağını bilmekte fayda var.

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