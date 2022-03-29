Türkiye Gazetesi

Toz ve gaz bulutları ile buzdan oluştuğu düşünülen Satürn halkaları, yakından bakıldığında yumuşak pembe, gri ve kahverengi olarak parlıyor. Halkaları olmadan Satürn'ü hayal etmek zor ancak Satürn'ün halkaları kalıcı bir özellik değil ve halkalar her yıl malzeme kaybediyor.

Gelen mikro meteoritler ve güneşin radyasyonu, küçük, tozlu halka maddesi parçalarını elektriklendirir. Aniden dönüşen parçacıklar, Satürn'ün manyetik alan çizgilerine uyum sağlayarak sarmallar oluşturmaya başlar. Parçacıklar Satürn'ün atmosferinin tepesine çok yaklaştığında, yerçekimi onları içeri çekerek gezegenin bulutlarında buharlaşır. Gökbilimciler buna ‘halka yağmuru’ diyor ve zamanla bu döngü Satürn’ü Satürn yapan ayırt edici unsuru hiçbir şey kalmayana kadar tüketecek.

Japonya'nın uzay ajansı JAXA'da gezegen bilimcisi James O'Donoghue ve meslektaşları, halkaların yaklaşık 300 milyon yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Yani yine de insanların Satürn'ün halkalarını incelemek için hala zamanı var.

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