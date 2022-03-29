Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli elektronik ve teknoloji şirketi Samsung, Z Flip ve Z Fold serisi akıllı telefonlarının ismini Estonya, Letonya ve Litvanya'da değiştirdi. Bu cihazlar artık sadece Flip ve Fold olarak tanımlanıyor. Bu kararın arkasındaki nedenin ise, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Söz konusu Avrupa ülkelerindeki internet sitelerini güncelleyen şirket, en yeni katlanabilir akıllı telefon modellerinin adını Galaxy Fold3, Galaxy Flip3 olarak değiştirdi. Şirketin böyle bir karar almasının nedeni Rusya'ya tepki mi yoksa komplo teorilerini önlemek mi olduğu bilinmiyor.

Bununla birlikte, Estonya, Letonya ve Litvanya'da güncelleme yapan şirket Ukrayna dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki internet sitelerinde değişikliğe gitmedi.

Samsung, Galaxy Z Fold 3 zannetti, Oppo Find N'i övdü Katlanabilir telefonlar moda olurken, Samsung ve Huawei'nin ardından Oppo da Find N serisi ile piyasada adından söz ettiriyor. Üstelik bu yeni katlanabilir akıllı telefon serisi, rakibi Samsung'dan övgü aldı ama büyük ihtimalle yanlışlıkla.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Z Fold3 5G'yi tanıttı Ekran altı kamera ile gelen Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, aynı zamanda S-Pen desteğine sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor