Türkiye Gazetesi

Milattan Sonra 79'da Vezüv Yanardağı tarafından örtülen Pompeii, hem doğal sebeplerden hem de insan faaliyetlerinden ötürü bozulmayla karşı karşıya. Ancak Pompeii arkeoloji parkı, antik İtalyan kentinin sokaklarını ve tünellerini insanlar yerine denetlemek için Amerikan Boston Dynamics'in Spot adlı dört ayaklı bir robot köpeğini görevlendirdi.

Robotik bir bekçi köpeği olarak görev yapacak Spot, Pompeii'de gece veya site turistlere kapalı olduğunda devriye gezecek. Spot, yasadışı kalıntı avcıları yani define avcıları tarafından kazılmış tünelleri araştıracak.

Pompeii arkeoloji parkı müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Define avcıları tarafından kazılan tünellerdeki güvenlik koşulları genellikle son derece tehlikelidir, bunun bir sonucu olarak bir robotun kullanılması, daha hızlı ve tam bir güvenlik içinde ilerlememizi sağlayacak bir atılım anlamına gelebilir." diyerek Spot'un zorlu görevleri üstleneceğini söyledi.

SPOT'A TEHLİKELİ GÖREVLER

İç veya dış mekan kullanımına uygun olan Spot, çevresini haritalayabilir, engelleri algılayabilir ve önleyebilir, merdivenleri tırmanabilir ve kapıları açabilir. Nükleer santraller, açık deniz petrol sahaları ve şantiyeler gibi çeşitli yaşanamaz ortamlarda tehlikeli görevler üstlenebilir.

Robot köpek Spot, Pompeii'de devriye atıyor.

Spot, Pompeii'de kullanılan tek ileri teknoloji değil. Pompeii arkeoloji parkı ayrıca, otonom olarak 3D taramalar gerçekleştirebilen uçan lazer tarayıcı Leica BLK2FLY'yi kullanıyor.

Spot robot köpeği, 2016 yılında Boston Dynamics tarafından tanıtıldı ancak Haziran 2020'de 75 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) karşılığında piyasaya sürülmeden önce yıllarca geliştirme aşamasındaydı. Bu arada, Spot, SpaceX'in açıkladığı gibi roket fırlatma test sahalarının denetlenmesi de dahil olmak üzere bir dizi ağır hizmet uygulamasında kullanılabilir. Ayrıca Fransız ordusunda konuşlandırılıyor ve askeri okul personelinin eğitim senaryolarını tamamlamasına yardımcı oluyor.

Polis merkezinden kovulmuştu: Robot köpek Spot'a yeni iş Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği dünyanın en ünlü robot köpeği Spot, yeni işine başlıyor. New York Polis Departmanı tarafından işten kovulan Spot'un yeni işi itfaiyede.

Dr. Spot adlı robot, hastaları muayene ediyor, tıbbi müdahalede bulunuyor ABD’de Boston Dynamics firması, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle özellikle koronavirüs sürecinde doktorların işini çok kolaylaştıracak bir robot geliştirdi.