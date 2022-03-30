Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google, Chrome tarayıcısı için son güncellemeyi de yayınladı. Chrome 100 kullanıcılar tarafından indirilmeye hazır iken, Chrome'un yeni logoları da sunuldu.

Google, mevcut gölgeli tasarımından vazgeçerek tamamen düz ve sade bir Chrome logosuna geçiş yaptı. Gölgelerin logodan çıkarılması, 2014’te sunulan önceki logo ile 2022 logosunun en büyük farkı. Ayrıca yeni logoda renkler de daha koyu ve daha canlı.

ABD merkezli şirketin yeni logosu Windows, ChromeOS ve macOS cihazlarda çok ufak farklılıklar göze çarpıyor. Apple'ın macOS'unda üç boyutlu tasarım tercih ederken, çok hafif gölge bulunması dikkat çekiyor.

CHROME 100 ENDİŞESİ

Google, Chrome 100 sürümü ile güvenlik ve gizlilik odaklı yeni özellikler sunacak ve bir taraftan da pek çok güvenlik açığını ortadan kaldıracak. Ancak yeni sürüm üç basamaklı (100) olması nedeniyle bazı sitelerde küçük pürüzlere yol açabilir. Çünkü internet sitelerinin büyük bir kısmı tarayıcı sürüm kodlarını iki basamaklı kabul ediyor. Bu nedenle, bazı sitelerin üç basamaklı yeni sürümü algılayamaması mümkün.

Google, mesajlaşma uygulamasının fişini çekti ABD merkezli teknoloji devi Google, aylar önce rafa kaldıracağının sinyalini verdiği Hangouts uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Böylece mesajlaşma uygulamasının kapatılmasına yönelik ilk adım atılmış oldu.

Doktor randevusu bulmak çok daha kolay! Milyonlar, Google'da tek tıkla ulaşacak ABD merkezli teknoloji devi Google, sağlık hizmeti veren kurumlar için randevu bulmayı daha kolay ve hızlı hale getireceğini duyurdu. Yeni bir özellik, kullanıcıların belirli tıbbi tesislerdeki randevu açıklığını kontrol etmelerine ve randevu almalarına olanak tanıyacak.