Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, teknoloji devleri ile diğer şirketlerin rekabetini artırmak için Dijital Piyasalar Yasası (İngilizce kısaltması DMA) üzerinde anlaşmaya vardı. 75 milyar Euro'luk bir piyasa değerine veya 7,5 milyar Euro'dan fazla Avrupa gelirine sahip herhangi bir platformu kapsayacak yasa WhatsApp ve iMessage’i etkileyecek. Bununla birlikte, Signal ve Telegram gibi diğer pek çok mesajlaşma uygulaması yasanın kapsamına girmiyor.

Yasa tasarısı tartışmalara neden olurken, siber güvenlikçiler WhatsApp kullanıcılarını uçtan uca şifrelemek güvenliği hakkında uyarıyor. Çünkü yasa tasarısı, teknoloji devlerinin daha küçük rakip şirketlerin platformları ile çalışmasına izin veriyor. Yani iki tarafın kullanıcıları birbirleri ile mesajlaşabilecek.

Buradaki sorun, uçtan uca şifreleme sunan WhatsApp’ın karşı taraftaki platform nedeniyle güvenliğinin zayıflamasına yol açabileceği. Hatta uçtan uca şifrelemenin tamamen kaldırılma ihtimali bile söz konusu. Böyle bir durumda kullanıcıların mesajlaşma güvenliği tehlikeye girecektir.

Bu WhatsApp mesajına dikkat! Arkadaşınızdan gelse bile sakın açmayın Siber dünyada dolandırıcılık yöntemlerine her gün yenisi ekleniyor. WhatsApp, Facebook veya iMessage’da arkadaşınızdan gelen mesajlara da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte asla açmamanız ve gördüğünüz anda silmeniz gereken o mesaj...

Mesajları cevaplamak artık daha kolay! WhatsApp'a iki yeni özellik yolda Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler sunmak için testlerine devam ediyor. Bunlardan biri de manuel dil seçeneği. Android WhatsApp'ta 60'tan fazla dil mevcut ancak uygulamayı başlattığınızda sistem dilini otomatik olarak seçer. Gelecekteki bir güncellemede WhatsApp'ın dili manuel olarak seçme fırsatı sunacağı ortaya çıktı.