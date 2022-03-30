Türkiye Gazetesi

Will Smith ile Chris Rock arasındaki gerilim kripto para dünyasına da yansıdı. Fortune internet sitesinin haberine göre, Oscar’a damga vuran olay üzerinden para kazanan birkaç proje ortaya çıktı bile.

Will Smith Inu isimli bir kripto para birimi ödül töreninden sonraki sabahtan bu yana yüzde binden fazla değer kazandı. Bunun yanı sıra ‘Will Smith Slap’ isimli bir NFT koleksiyonu da yapıldı.

NFT koleksiyonundan bir görüntü.

Bu ürünlerin blok zinciri ve iş dünyasına teknolojik, sanatsal ya da girişimcilik olarak yeni bir şey getirdiğini iddia etmek oldukça zor. Mem (şaka amaçlı yapılan) ya da güncel olaylara dayalı ortaya çıkan kripto paralara ve diğer teknolojilere karşı dikkatli olmakta fayda var.

AB denetim otoritelerinden kripto uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazır olun Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düşebilecekleri uyarısında bulundu.

AB’den kripto para düzenlemesi: Yasaklanabilecek AB Parlamentosu, Bitcoin ve Ethereum’u yasaklamayı kolaylaştıracak düzenlemeyi bugün oylamaya sunuyor. Eğer teklif yasalaşırsa AB çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini uymayan kripto varlıkların kullanımını frenleyerek yasaklayabilecek.