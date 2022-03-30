Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Uzay Ajansına (Roscosmos) bağlı kozmonot Anton Shkaplerov, Uluslararası Uzay İstasyonunun komutanlığını NASA astronotu ABD'li meslektaşına devretti. CBS uzay muhabiri William Harwood görev değişimini, "Dünyadaki gergin ilişkiler ortasında uzayda devam eden işbirliğinin bir işareti" olarak tanımladı. Artık uzay üssünün komutanı NASA'nın astronotu Thomas Marshburn.

Ars Technica'nın haberine göre, komuta değiştirme töreni sırasında Shkaplerov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu Dünya'daki gerilimlerden bahsetti. Haber kaynağı, "Etkileşimler yüzde 100 gerçek ve arkadaşça görünüyordu. Shkaplerov, Dünya'ya bağlı gerilimlere yalnızca kısaca değindi ancak yörüngede 'uzay kardeşler' olduklarını söyledi. Bu bana gelecek için biraz umut veriyor." şeklinde yazdı.

NASA astronotu rekor kırdı: 344 gündür uzayda ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Mark Vande Hei, uzayda en fazla kalan Amerikalı astronot unvanına sahip oldu. Ancak uzayda en fazla kalan insan halen Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Rus uzay ajansından yalanlama: Amerikan astronot evine dönebilecek Ukrayna işgali nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasına cevap olarak Rus basını, NASA'yı (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) tehdit etmişti. Sosyal medyada yayılan bir videoda Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki Amerikan astronot Mark Vande Hei'yi Dünya'ya geri getirmeyerek orada mahsur bırakabileceğini ileri sürdüler. Ancak Roscosmos'tan açıklama geldi.