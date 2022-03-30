Türkiye Gazetesi

NASA astronotu Raja Chari ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Matthias Maurer, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında yaklaşık yedi saat boyunca bakım çalışması gerçekleştirdi. Uzay üssündeki astronot ve kozmonotların istasyonun dışına çıkmasına 'uzay yürüyüşü' denilmekte. İşte muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz bir uzay yürüyüşü fotoğrafı...

Astrofotoğrafçı Sebastian Voltmer, dünyadan uzay yürüyüşünü görünteleyerek fotoğrafı Twitter'da paylaştı. ESA astronotu Maurer'in memleketi Sankt Wendel, Almanya'dan çekim yapan Voltmer, uzay yürüyüşünün bir anlık görüntüsünü yakalamayı başardı.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Uzay fotoğrafçısı Voltmer, çektiği görüntüde Maurer ve Chari'nin aslında görüldüğünü söylüyor. Voltmer, "Dün gün batımından kısa bir süre sonra uzay yürüyüşüne tanık oldum. İşte ilk fotoğraf geliyor. ESA astronotu Matthias Maurer tırmanıyordu. Çubuk şeklindeki yapı (Canadarm2) robot koludur. Matthias Maurers'in memleketinden selamlar, çok heyecan vericiydi." şeklinde tweet attı.

Fotoğrafçı Voltmer, uzay yürüyüşünü çekti.

Voltmer, SpaceWeather.com internet sitesinde "Hayatta bir kez görülebilecek bir görüntü yapmış gibi hissediyorum. Muhtemelen, uzay istasyonunda aynı anda iki uzay yürüyüşçüsünü gösteren ilk yeryüzü tabanlı fotoğraf." dedi.

Bununla birlikte, Voltmer, Space.com'a yaptığı açıklamada fotoğrafı GM2000 HPS Celestron 11 inç EdgeHD teleskopu ve ASI290 gezegen kamerası kullandığını söyledi.

Rus kozmonot, uzay istasyonunun komutanlığını NASA astronutuna verdi Dünya'da uluslararası çatışmalar şiddetlenirken, yeryüzünden 408 kilometre yüksekte yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronot ve kozmonotlar barış mesajı verdi.

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