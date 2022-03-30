Türkiye Gazetesi

Dyson, hava temizleme konusundaki uzmanlığını ilk kulaklık modeline de entegre etti. Kirli havadan kaçınmak isteyen kişilere yönelik tasarlanan 'Dyson Zone' isimli kulaklık modeli, aktif gürültü önleyici özellik barındırıyor.

Aktif gürültü önleme teknolojisi sayesinde gürültü kirliliğiyle mücadele ederken aynı anda ağza ve buruna arıtılmış hava verecek. Baş mühendis Jake Dyson, "Hava kirliliği küresel bir sorun, gittiğimiz her yerde bizi etkiliyor. Evlerimizde, okulda, işte ve seyahat ederken, ister yürüyerek, ister bisikletle, ister toplu taşımayla, ister özel ulaşımla. Dyson Zone, hareket halindeyken soluduğunuz havayı temizler. Yüz maskelerinin aksine, yüzünüze dokunmadan temiz hava sağlar." dedi.

YÜZDE 99 ORANINDA TEMİZLEYECEK

Kulaklık seti, 0,1 mikron kadar küçük parçacıkların yanı sıra kükürt veya nitrojen dioksit gibi gaz kirleticilerinin yüzde 99'unu temizleyen filtrelerden geçirilir. Filtrelenen hava daha sonra ciltle temas etmeden ağzın ve burnun hemen önüne oturan ve kullanıcının nefes alması için bir temiz hava cebi oluşturan bir vizörün iç kısmı boyunca itilir. Görünüşüne rağmen, vizör yüzünüze maske gibi temas etmez.

Kulaklığın bataryası, en düşük arıtma hızında 4,5 saate kadar dayanır. Sadece kulaklık olarak kullanıldığında 40 saate kadar pilin dayanacağı söyleniyor. USB-C ile 20 dakikada yüzde 60'a kadar hızlı şarj olur ve gerektiğinde şarj olurken kullanılabilir. Dyson Zone'un fiyatı belli değil ancak 500 ila 1.000 sterlin civarı olması bekleniyor. Yani tahminlere göre en az 9 bin Türk Lirasından satılacak. Bununla birlikte, sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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