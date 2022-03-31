Türkiye Gazetesi

Ay'a ilk insanlı görev olan Apollo 11'de toplanan tozlar açık artırmaya çıkıyor. Müzayede evi örneklerin incelendiği mikroskop parçalarının satılacağını ve bunların bizzat Neil Armstrong tarafından toplandığını öne sürdü. Mahkemelik olan örneklerin 1,2 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

POŞET 1,8 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinde görev yapan iki astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay’a ayak basarak insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Astronotlar Ay’ın yüzeyinde 21 saat 36 dakika dakika geçirdi. Bu sürede birçok örnek de topladı. Örneklerden dördünün Ay’a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong tarafından toplandığı belirtildi.

Alüminyum örnek başlıklarının sahibi Nancy Lee Carlson daha önce Ay’dan toplanan örneklerin korunduğu poşeti 1,8 milyon dolara satmıştı. NASA mikroskop parçaları için Carlson’a dava açmıştı ama mahkeme, parçaların Carlson’a ait olduğuna karar vermişti.

Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong’un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.