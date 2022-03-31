Türkiye Gazetesi

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, en popüler mesajlaşma uygulamaları belli oldu. Dünya genelindeki en çok kullanılan uygulamanın WhatsApp olduğu ve kullanıcı sayısının iki milyara ulaştığı ifade edildi.

SNAPCHAT 5'İNCİ SIRADA

İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1 milyar 263 milyon kullanıcı ile Wechat, üçüncü sıraya 988 milyon kullanıcı ile Facebook Messenger, dördüncü sıraya 574 milyon kullanıcı ile QQ, beşinci sıraya ise 557 milyon kullanıcı ile de Snapchat yerleşti.

Veriler 2022 yılını yansıtırken, WhatsApp’ın her yıl ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğu gözlendi. Sosyal medya ile alakalı hem online mecralar hem de geleneksel medyada 600 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının konuşulma sayısı ise 45 bin olarak kayıtlara geçti.

WhatsApp'ı tamamen bırakmak zorunda kalabilirsiniz Önümüzdeki aylarda istemeyerek de olsa WhatsApp kullanmayı bırakabilirsiniz. Çünkü yeni bir yasa ile platform, eskisi kadar güvenlik sunamayacak.

Bu WhatsApp mesajına dikkat! Arkadaşınızdan gelse bile sakın açmayın Siber dünyada dolandırıcılık yöntemlerine her gün yenisi ekleniyor. WhatsApp, Facebook veya iMessage’da arkadaşınızdan gelen mesajlara da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte asla açmamanız ve gördüğünüz anda silmeniz gereken o mesaj...