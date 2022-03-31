Türkiye Gazetesi

Amerikan Bloomberg kanalının konu hakkında bilgi sahibi kişileri referans göstererek yaptığı habere göre, Apple ve Meta şirketleri veri ihlalleri ile yine gündemde. İki şirketin de 2021 yılında sahte acil durum veri isteklerini dikkatsizce karşıladığı tespit edildi. Şirketler, müşterilerin adresi, telefon numarası ve IP adresi gibi temel bilgileri karşı tarafa verdi.

Haberde, bu tür taleplerin yalnızca bir yargıç tarafından imzalanan arama emri veya mahkeme celbi ile sağlanması gerektiğine işaret edilirken, acil taleplerde mahkeme kararı gerekmediği de belirtildi.

Bir diğer sosyal medya platformu Snapchat'in de aynı bilgisayar korsanlarından sahte bir yasal talep aldığı biliniyor ancak veri sağlayıp sağlamadığı belirsiz.

Meta ve Apple'a dönecek olursak, sahte yasal talepler doğrultusunda istenen verileri kaç kez sağladığı net olarak bilinmiyor. Siber güvenlik araştırmacıları, sahte istekler gönderen bazı bilgisayar korsanlarının İngiltere ve ABD'de bulunan reşit olmayan kişiler olduğunu düşünüyor.

TV ağı HBO'nun Facebook ile paylaştığı veriler başına bela oldu Son yıllarda veri ihlalleri ile gündeme gelen şirketler arasına HBO da eklendi. ABD merkezli TV ağı Home Box Office yani kısaca HBO, toplu dava ile karşı karşıya.

Facebook'un ana şirketi Meta, tüm dilleri çevirecek bir sistem yapıyor Facebook'un ana şirketi Meta, makine öğrenimi ve yapay zekaya (AI) odaklanan bir etkinlik sırasında, AI tabanlı bir evrensel dil çevirisi için planlarını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, “Herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurma becerisi bu, insanların sonsuza kadar hayalini kurduğu bir süper güç” dedi.