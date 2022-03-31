Türkiye Gazetesi

ROKETSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni nesil seyir füzesi Çakır geliştirildi. Kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek Çakır, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip.

1988 yılında kurulan Roket Sanayii ve Ticaret AŞ, ulusal roket, füze araştırma ve üretim programlarına liderlik yapıyor.

Roketsan'ın 'KMC Silah Sistemi' TSK'nın gücüne güç katacak Roketsan'ın geliştirdiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırma amacıyla başlattığı yerli ve milli olan KMC Silah Sistemi Projesi savunma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü arttıracak.

Roketsan’dan Bangladeş’e TEBER Güdüm kiti ihracatı Türk Savunma Sanayinin yüz akı Roketsan tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti'ninl ilk ihracat müşterisi Bangladeş oldu.