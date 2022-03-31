Türkiye Gazetesi

Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, şu anda 12,9 milyar ışıkyılı uzaklıkta olduğu tahmin edilen Earendel yıldızını (eski İngilizcede 'sabah yıldızı' anlamına geliyor) tespit etti. Gökbilimciler, yıldızın ışığına bakarak yaklaşık 900 milyon yaşında olduğunu düşünüyor.

Şimdiye kadar, bu mesafede görülen en küçük nesneler yıldız kümeleriydi. Eğer Earendel onaylanırsa, yıldız önceki rekoru kolayca kıracak. Şimdiye kadarki en uzak yıldız, evren 4 milyar yaşındayken parlayan MACS J1149+2223 Lensed Star 1 idi. Bilim insanları bu yıldızı da Hubble sayesinde 2018'de keşfetti.

Yıldızın merkezindeki galaksi, devasa WHL0137-08 galaksi kümesi sayesinde ışığını uzun bir yay şeklinde çarpıtıyordu. Bilim insanları, Earendel'in Güneş'in kütlesinin en az 50 katı olduğunu ve Güneş'ten milyonlarca kat daha parlak olduğunu tahmin ediyor.

Earendel yıldızı. (Foto: NASA/ESA/Brian Welch/Dan Coe/Alyssa Pagan)

Araştırmalara göre, şimdiye kadar kefşedilen en uzak yıldızın nispeten az metale sahip olması bekleniyor. Yalnızca hidrojen ve helyumdan oluşuyorsa, çok erken dönem 'Population III' yıldızlarının ilk kanıtı olacaktır.

Bu gök cismi şu anda yıldız olarak tanınmadı ancak yakında onaylanması bekleniyor. Gözlemciler, hem Earendel'in yıldız durumunu doğrulamak hem de daha detaylı incelemek için James Webb Uzay Teleskobu'nun yüksek kızılötesi hassasiyetini kullanmayı planlıyor. Bununla birlikte Webb, daha da uzaktaki yıldızların yerini belirlemeye de yardımcı olabilir.

Hubble o anları görüntüledi: Milyonlarca ışık yılı uzaklıkta üç galaksi çarpıştı NASA, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüyü yayınladı. 30 yılı aşkın bir süredir uzayda gözlemevi görevi üstlenen araç, üç galaksinin çarpıştığı anı yakaladı.

Hubble teleskobu 120 milyon ışık yılı uzakta galaksi tespit etti Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi’nin (NASA) Hubble teleskobu, Dünya’ya 120 milyon ışık yılı uzakta iki galaksi tespit etti.