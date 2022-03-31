Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, kurum olarak beşeri sermayeye güvendiklerini söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünün 14-24 yaş aralığında olduğunu belirten Koç, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha genç olduğunu söyledi.

Dr. Ali Taha Koç, “Gençlerimize doğru becerileri, geleceğin mesleklerinin becerilerini katmamız gerekiyor. 'Yakın zamanda geleceğin mesleği ne olacak?' derseniz kesinlikle yapay zeka. Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 2021-2025 yıllarını kapsayan Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yayınladık. Bu stratejimizde çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden biri de 2025 yılında 50 bin yapay zeka istihdamı oluşturmak. Aynı zamanda 10 bin de lisans üstü yapay zekayı bilen eğitim almış kişiyi yetiştirebilmek. Dünya çapında akademik indekslerde ilk 20'ye girmek.” şeklinde konuştu.

'VERİDEN DEĞER ÜRETEN TÜRKİYE'

Açıklamasının devamında ise, ‘Veriden değer üreten bir Türkiye' mottosuyla yola çıktıklarını ve verinin depolanmasının yanı sıra değer üreteceklerini de sözlerine ekledi. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. "Bu anlamda bu protokolün ürettiğiniz verilerden değer üretme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah yapacağımız çalışmalarla biz bu teknolojilerin insana dokunmasını istiyoruz. Yapay zeka stratejimiz insanı merkeze alan bir stratejiydi. Bu anlamda baktığımız zaman bugünkü protokolle insanı merkeze alan projeler geliştireceğiz ve vatandaşlarımıza dokunacağız. Nasıl bugün savunma sanayisinde İHA, SİHA ve TİHA'larla bir dünya markası olduysak, yapay zeka alanında üreteceğimiz projelerle ve şirketlerle de bir dünya markası olabilecek potansiyele sahibiz." dedi.

'BİLİM TOPLUM İÇİNDİR'

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da gençlerin önünü açıp onlara alanlar oluşturmak için çalıştıklarını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 4 yıl içinde çok ciddi atılım sergilediğini anlattı: "Çok güzel işler yapıldı. Öncelikle siber güvenlikten başlamak üzere. Sonra yapay zeka konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. 'Türk Beyin Projesi'yle inme, felç hadiselerinin öncelikle yapay zeka aracılığıyla tayin ve tespiti yapılıyor. Fiilen başlamış iş birliklerimiz var. Biz üniversiteler olarak insan kaynağı oluşturmak, bilimsel ve teknoloji araştırmalar yapmak ve topluma hizmetle yükümlüyüz. 'Bilim insan ve toplum içindir' felsefesiyle hareket ediyoruz ve insana bir şekilde dokunmak istiyoruz. Bu alanın biraz daha gelişerek devam edeceğine inancım tam."

Konuşmaların ardından Koç ve Kılavuz, protokole imza attı. Protokolle siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, açık kaynak, akıllı otonom sistemler ve yapay zeka tabanlı tıp uygulamaları alanlarında Ar-Ge ve teknoloji geliştirilecek. İnsan kaynakları yetiştirilmesine ilişkin ortak çalışma ve faaliyetler yürütülerek eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapılacak.

Dijital Dönüşüm Ofisinden üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Staj Seferberliği Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine 37 farklı bölüm için staj imkanı sunduklarını belirterek, "Sayısal bölümlerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iletişim tasarımı gibi bölümlerden de stajyer almayı düşünüyoruz" dedi.

Whatsapp’a yasak geldi’ iddialarına Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz'da Dijital Dönüşüm Ofisince yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında, WhatsApp, Telegram gibi uygulamaların yasaklandığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan haberlere yönelik açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.