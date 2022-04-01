Türkiye Gazetesi

Samsung şirketinin yeni programı, Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı kendi kendine tamir programına benziyor. 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Apple'ın 'Self Servis Onarım' programına göre, kullanıcılar Apple'dan parça ve rehber tedarik ederek kendi cihazlarını tamir edebilecek. Apple'ın tamir programı ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 13 ile sınırlı olacak ancak şirket, zaman içinde diğer cihazlar için kendi kendine onarım seçenekleri sunmayı planlıyor. Apple, en yeni iPhone'ları onarmak için 200'den fazla parça ve araç sağlamayı planlıyor.

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un onarım seçeneği de şu an için sınırlı. Samsung ve iFixit, Galaxy S20, Galaxy S21 ve Tab S7 Plus için onarım parçaları sağlayacak ancak yeni çıkan Galaxy S22 bu programa ilk etapta dahil olmayacak. Yaz aylarında başlaması planlanan tamir programına zamanla diğer cihazlar da dahil edilecek.

SAMSUNG BAZI PARÇALARI VERECEK

Samsung, kendi kendine onarım programını kullanan müşterilere, geri dönüşüm için Samsung'a iade edilen kullanılmış parçalarla ekran düzeneklerini, arka camı ve şarj bağlantı noktalarını değiştirmek için adım adım onarım kılavuzları sağlayacak.

Şirketin müşteri hizmetlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ramon Gregory yaptığı açıklamada, Samsung'un tüketiciler için sunacağı tamir deneyimleriyle ürünlerinin ömrünü uzatacağını söyledi.

Hem Apple hem de Samsung, birçok devletin hazırladığı tamir hakkı mevzuatlarına cevap olarak kendi kendine tamir programlarını uygulamaya koydu. Teknoloji devleri bu tür yasalara karşı sıkı bir lobi faaliyeti yürüttü ve belki de kendi çözümlerini uygulayarak geniş kapsamlı gereksinimleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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