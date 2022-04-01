Türkiye Gazetesi

ABD’li teknoloji devi Meta’ya ait video ve fotoğraf platformu Instagram, yeni özellikler ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda hikaye beğenme özelliği ve kronolojik sıra kullanıcılara sunulmuştu. Ayrıca hikayelere sesli mesajla cevap verme özelliğinin de test edildiği ortaya çıktı.

Son olarak, platform kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sağlamak için akıştan ayrılmadan direkt mesajlara (DM) cevap vermenize olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Kullanıcılar uygulamada gezinirken gelen bildirimi kaydırarak mesajı cevaplayabilecek.

YENİ INSTAGRAM DM ÖZELLİKLERİ

Müzik paylaşımı: Instagram, kullanıcıların sohbetlerde 30 saniyelik şarkı önizlemelerini paylaşmalarına izin vermek için Apple Music, Amazon Music ve yakında Spotify ile entegre olacak.

Hızlı gönderme: Gönderileri en yakın dört arkadaşınızla hızla yeniden paylaşmak için artık paylaş düğmesine dokunup basılı tutabilirsiniz.

Yeni özellikler arasında bulunan sessiz mesaj modunu, anketi ve şarkı önizlemesini bu fotoğrafta görebilirsiniz.

Durum: Gelen kutunuzun üst kısmında, Facebook Messenger'da olduğu gibi çevrim içi kişileri görebilirsiniz.

Sessiz mesajlar: Meşgul olduğunu ya da uyuduğunu bildiğiniz bir arkadaşınızı rahatsız etmeden mesaj göndermeyi seçebilirsiniz. Bunu yapmak için mesajınıza “@silent” yani “@sessiz” yazmanız gerekiyor.

Akıştan ayrılmadan mesaj cevaplama, çoklu paylaşım ve çevrim içi kişiler özelliklerini ise bu fotoğrafta görebilirsiniz.

Lo-fi sohbet teması: Sohbetleri daha kişisel hissettirmek için tasarlanmış yeni bir tema da geldi.

Anketler: Artık doğrudan grup sohbetinde bir anket oluşturmak için Anket etiketini kullanabilirsiniz.

Instagram paylaşımınızın saati sizi fenomen yapabilir: Yıllardır yanlış zamanda fotoğraf atıyormuşuz! Sosyal medya platformu Instagram, 2 milyar kullanıcı sayısı ile en popüler ağlardan biri. Peki, Instagram’da hangi günlerde saat kaç aralığında gönderi paylaşırsanız daha çok beğeni ve yorum alırsınız?

Instagram sonunda herkese sundu: Kronolojik düzene geçildi Instagram, kronolojik anasayfa düzenine yeniden geçiş yaptı. Şirket, beş yıldan fazla bir süre önce algoritmik olarak sıralanmış anasayfa düzenini kullanıcılara sunmuştu. Ancak artık kullanıcılar en yeni gönderileri en başta göreceği kronolojik sisteme geçti.