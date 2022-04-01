Türkiye Gazetesi

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlaşma deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan birkaç yeni özelliği duyurdu. Aylardır mobil ve masaüstü beta sürümünde test edilen bu özellikler nihayet kararlı sürümle tüm kullanıcılara açılıyor.

Yeni özellikler arasında en dikkat çekeni uygulamada gezinirken arka planda sesli mesajları oynatma özelliği. Şimdiye kadar, sesli mesaj dinlerken sohbetten çıkarsanız, oynatma duruyordu. Artık bir sesli mesajı dinlemeye başladığınızda, oynatmayı kesmeden farklı bir konuşmaya geçebilir, uygulamayı kapatabilir veya başka şeyler yapabilirsiniz.

WHATSAPP, SESLİ MESAJ KAYDEDERKEN DURAKLATMAYI BAŞLATIYOR

Bir başka kullanışlı özellik, sesli mesajınızı göndermeden önce önizleme seçeneği. Bir sesli mesaj kaydettiğinizde, gönder düğmesine basmadan önce dinleyebileceksiniz.

Ayrıca bir diğer yeni özellik sayesinde ses kaydetmeye başladığınızda kaydı duraklatabilir ve hazır olduğunuzda devam ettirebilirsiniz.

Son olarak sesli mesajları 1,5x veya 2x hızlarda dinleyebilir ve bir mesajı duraklatıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz, böylece baştan dinlemek zorunda kalmazsınız. Dalga biçimi görselleştirme özelliğinde ise kaydı takip etmeye yardımcı olmak için sesli mesajda sesin görsel bir temsili yer alacak.

Yeni sesli mesaj özellikleri, önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulacak.

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