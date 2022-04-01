Türkiye Gazetesi

Airbus şirketinin yaptığı basın açıklamasına göre, yolcular yakında kullanılmış yemek yağlarından yapılmış yenilenebilir yakıtla çalışan jumbo jetlerde uçma seçeneğine sahip olacak. Bu alana yatırım yapan şirket son test uçuşu ile gündeme geldi.

Havacılık şirketine ait A380 test uçağı 'Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı' (SAF) ile çalışarak üç saatlik bir uçuş yaptı. Fransa'daki bir pistten havalanan uçakta şirketin açıklamasına göre, kullanılmış yemeklik yağlardan ve diğer atık yağlardan yapılan SAF kullanıldı.

Futurism'deki habere göre, uçak yakıtı gerçekten de patates kızartması gibi kokuyordu. Airbus'ın iletişim ekibinden Matthieu Duvelleroy, yemek kokusuna sahip olduğunu belirtti.

KIZARTMA YAĞLARI DAHA ÇOK KULLANILACAK

Bütün Airbus uçaklarının yüzde 50'ye varan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtından oluşan yakıtlarla uçmak üzere sertifikalandırıldığı biliniyor. Fortune dergisinin raporuna göre, Airbus, en büyük rakibi Boeng'i geride bırakarak Avrupa'nın en büyük havacılık ve uzay şirketi oldu.

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