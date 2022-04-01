Türkiye Gazetesi

NASA, yaptığı açıklama ile Güneş’te orta düzeyde bir patlama gerçekleştiğini ve ardından oluşan parlamanın, Güneş'in yüzeyinde yayıldığını belirtti. Patlamanın ardından oluşan parlamalar Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından kaydedildi.

Uzay ajansının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Güneş patlamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bu patlamalar, güçlü enerji patlamalarıdır ve radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini bozabilir. Ayrıca uzay araçları ve astronotlar için de risk oluşturabilir.

Güneş patlamaları sonucunda oluşan parlama anına ait bir kayıt. (Foto: NASA)

NASA, 'M-Sınıfı parlama' olarak sınıflandırıyor ve M-Sınfı parlamalar en yoğun en yoğun parlama olan X sınıfının onda biri büyüklüğündedir.

Şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntü: Güneş uydusundan yeni fotoğraf Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) geliştirdiği Güneş izleme uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzağındaki Güneş’in yeni görüntülerini yakaladı. Gökbilimciler, 83 milyondan fazla pikselden oluşan 25 birleştirilmiş görüntüden oluştuğunu belirtti.

Uydularını Güneş fırtınasına kaptıran SpaceX, yenilerini fırlattı Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurduğu ve CEO görevini üstlendiği uzay şirketi SpaceX, Güneş fırtınasına kaptırdığı uyduların yerine yenilerini gönderdi. Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya fırlattığını duyurdu.