Türkiye Gazetesi

Mart ayı başında Türk Telekom'un internet tariflerine yönelik yüzde 67'lik bir oranda zam yapacağını duyurmasının ardından 1 Nisan yani bugün yürürlüğe girmesi planlanan zam Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aldığı kararla birlikte 1 Haziran 2022 tarihie ertelenmişti.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan internet zammına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'HABERLER VE YORUMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

"Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.

Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır."

BTK'NIN İNTERNET ZAMMI AÇIKLAMASI

Türk Telekom'un internete yapacağı yüzde 67'lik zam uygulaması BTK tarafından ertelenmişti. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde.

"Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı’nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir."

İnternet zammı ertelendi: Haziranda yürürlüğe girecek Türk Telekom'un internete yapacağı yüzde 67'lik zam uygulaması BTK tarafından ertelenerek 2 ay sonra yapılacağı duyuruldu.

İnternete zam iddiası: Fiyatlar yüzde 67 artacak Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yeni zammın yürürlüğe gireceğini duyurdu. TELKODER'in açıklamasına göre, internet tarifelerine yüzde 67'lik zam kapıda.

İnternete sızan görüntüler tüyleri ürpertti! Rus askerine yapılan işkence korkunç Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geçmiş durumda. Bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Özellikle Telegram’dan yayınlanan görüntüler savaşın ne hale geldiğini açıkça gösteriyor. Binlerce sivil ve asker savaştan dolayı hayatını kaybetmiş durumda. Yüzlerce Ukraynalı ise evlerini terk etti. Telegram’dan yayınlanan son görüntüler ise savaşın korkunç yüzünü ortaya çıkardı. Yayınlanan görüntülerde, Rus askeri olduğu öne sürülen üniformalı esirleri öldüresiye dövüldüğü ve ayaklarından vurdukları anlar paylaşıldı. Paylaşımının ardından Ukrayna cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.