Türkiye Gazetesi

Instagram'da ‘ortak çalışma’ yapabiliyorsunuz ancak Twitter’da şu anda böyle bir özellik yok. Ama önümüzdeki aylarda bu tür bir özelliğin gelmesi bekleniyor. Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, birden fazla kullanıcının birlikte tweet atmasına izin verecek bir Twitter özelliğini keşfetti. Sosyal medya devi, bu özelliğin üzerinde çalışmaya devam ediyor ve buna ‘işbirlikleri’ ismini verdi bile.

Seçenek henüz herkese açık hale getirilmedi ve yalnızca bir kullanıcı diğerinden işbirliği yapma isteğini kabul ettikten sonra çalışacak. Görünüşe göre, bu özellik içerik oluşturuculara marka reklam anlaşmalarında işletmelerle ortaklık yapmayı sağlayacak. Söz konusu özellik, YouTube, Instagram, TikTok ve pek çok rakip sosyal ağda zaten mevcut.

Twitter'daki ortak tweet özelliği bu şekilde görünecek.

Paluzzi’nin yayınladığı ekran görüntülerine göre, yalnızca sizi takip eden herkese açık hesapları birlikte tweet yazmaya davet edebileceksiniz. Yayınlandıktan sonra, ortak tweet'ler her iki hesaptaki takipçilerle paylaşılır ve her iki avatar da gönderinin sol üst köşesinde gösterilir.

Twitter'ın ortak tweet'leri ne zaman yayınlayacağına veya geliştirme aşamasından çıkıp çıkmayacağına dair bilgi henüz yok.

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