Türkiye Gazetesi

Twitter, resmi hesabı üzerinden bir tweet atarak, tweet düzenleme butonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Uzun zamandır kullanıcıların beklediği özellik için daha önce şirketin kurucusu Jack Dorsey de açıklama yapmıştı. Dorsey, tweet düzenleme seçeneği üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İnsanlar yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyor" dedi.

1 Nisanda atılan tweetin şaka olup olmadığı merak edilirken, Twitter'ın paylaşımı 953 binden fazla beğeni aldı.

TWİTTER, ORTAK TWEETLERİ GETİRİYOR

Popüler sosyal medya ağı, son dönemlerde yeni özellikler ve güncellemeler ile gündeme sık sık geliyor. Geçtiğimiz günlerde, uygulamayı daha çok profesyonel olarak kullanmak isteyenlerin tercih ettiği TweetDeck'in ücretli olacağına yönelik haberler çıktı. Güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong, Twitter'da yeni bir kayıt sayfası keşfettiğini göstererek, TweetDeck'in ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'ya geçebileceğini aktardı. Ayda 2,99 dolar Twitter Blue abonelik ücreti ile kullanıcılar bazı farklı özelliklere erişmekte.

Bir diğer yeni gelişme ise, ortak tweet özelliği. Instagram'daki ortak paylaşımlara benzer şekilde platform, iki farklı hesaptan aynı tweeti yazarak paylaşma seçeneğini sunmaya hazırlanıyor. Henüz geliştirilme aşamasındaki bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ya da sunulup sunulmayacağı netlik kazanmadı.

Instagram'ın sevilen özelliği Twitter'da göründü: Marka işbirliklerine 'ortak tweet' çözümü Twitter, işletmeler ile ortak tweet atmayı sağlayacak bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Aynı tweeti aynı anda iki farklı hesaptan paylaşmak mümkün hale gelecek.

Twitter, mesajlarda arama özelliğini başlattı Sosyal medya devi Twitter, Direkt Mesaj (DM) arama özelliğini genişlettiğini duyurdu. Artık konuşmalarınızın içeriğini arayabilir ve anahtar kelime yazarak uygun mesajları görebilirsiniz.