Türkiye Gazetesi

BiP ile Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Cana Yakın’ projesi, otizmli çocukların ve ailelerinin rehberlik ve psikolojik ihtiyacını karşılayacak. BiP’te açılan Cana Yakın kanalı sayesinde aileler, güvenilir bilgi ve desteğe daha kolay ulaşabilecek, rehberlik hizmeti ve eğitim programlarından faydalanabilecek.

Kanala ilişkin konuşan BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, "Kapsama alanımızı yalnızca üstün teknolojilerimizle değil, farklılıkları kapsayan toplumsal fayda odaklı projelerimizle de artırıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olmasını önemsiyor, bu yönde somut adımlar atıyoruz." dedi.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜNDE ANLAMLI PROJE

Gökhan Yüksektepe, açıklamasının devamında ise otizmli ailelere rehberlik hizmeti verecek kanalın önemine değindi: "Otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları hayatın içine daha fazla katmak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Cana Yakın projesini hayata geçirdik. Çocuklarımızın eğitim süresince bilinçli ebeveyn desteği alabilmeleri çok önemli ancak aileler, otizme dair bilgi alabilecekleri güvenilir bir mecra bulma konusunda zorluk yaşıyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Tohum Otizm Vakfı ile iş birliği yaptık ve BiP üzerinden ebeveynlerin ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık desteğini alabilecekleri Cana Yakın projesini hayata geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha otizmin bir eksiklik değil; bir gelişimsel farklılık olduğunu vurgulamak, bu süreçte ailelere de yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz."

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel, ise BiP Genel Müdürüne teşekkürlerini ileterek, "Türkiye’de 0-19 yaş aralığında 1 milyon 900 bin civarı otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Tanı sonrası eğitime giden süreçte ve eğitim dönemi boyunca aileler birçok bilgi ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyor. Yaptığımız iş birliğiyle Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda yüz yüze verdiğimiz bu destek hizmetini zamandan ve mekandan bağımsız bir hale getirerek, Türkiye’nin her yerinde yaşayan otizmli bireyler ve ailelerin erişimine açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Faydalanmak isteyen tüm aileleri iletişim platformu BiP üzerinden Cana Yakın kanalına bekliyoruz" dedi.

Peki, Cana Yakın kanalını kullanmak için ne yapmanız gerekiyor? Uygulamanın keşfet bölümünden kanalı seçerek takip edebilirsiniz. Kullanıcılar, online randevu alarak Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nın uzman eğitimcileriyle uygulamada canlı olarak konuşabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

BİP uygulaması eşsiz özellikleri neler? | 30 Ağustos Hadi Sorusu, İpucu 30 Ağustos günü saat 20.30'da başlayacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Bugün bir değişiklik yapan Hadi ekibi ipucunu İnstagram sayfalarında değil BİP uygulaması üzerinden verdi. Birçok kişi bu ipucunun cevabını merak ediyor. Peki 30 Ağustos Hadi ipucu sorusu, BİP'in eşsiz özellikleri nelerdir? İşte detaylar...