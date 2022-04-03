Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Amiral gemisi özelliklerini orta segmente taşıyan seri, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro+ 5G modellerinden oluşuyor. Kamera deneyiminde çıtayı yükselten Redmi Note 11 Pro+ 5G, 108 MP ana kamera, 120 Hz yenileme hızı ve 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta ekran ile birlikte geliyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 920 işlemciden alan Redmi Note 11 Pro+ 120 W kablosuz şarj desteği ve 4.500 mAh pil ile 15 dakikada yüzde 100 şarja ulaşıyor. Redmi Note 11 Pro 5G 8.099 TL’den ve Redmi Note 11 Pro+

5G 9.499 TL’den başlayan fiyatla nisan ayının ikinci yarısında kullanıcılarıyla buluşacak.

Serinin diğer üyelerinden Redmi Note 11 Pro 7.199 TL’den başlayan kullanıcı fiyatıyla 1-10 Nisan tarihleri arasında ön satış fırsatıyla satışta olacak. Redmi Note 11S ise 6.499 TL’den başlayan fiyatlarla 1 Nisan itibariyle raflarda yerini alacak. Ailenin son üyesi Redmi Note 11 de 5.199 TL’den başlayan fiyatlarıyla mayıs ayında satışa çıkacak.

Xiaomi Redmi K50 serisinin çıkış tarihi belli oldu Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi K50 serisi akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir söylentilere konu olan yeni akıllı telefonlar 17 Mart'ta tanıtılacak.

Xiaomi Note 11E Pro resmen tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri belli oldu İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022 dün teknoloji meraklılarına kapılarını açtı. Çinli firmaların öne çıktığı etkinlikte, yeni cihazlar peş peşe tanıtılıyor. POCO'nun ardından Xiaomi de yeni akıllı telefon modelini gün yüzüne çıkardı. İşte Redmi Note 11E Pro cihazın özellikleri...