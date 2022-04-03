Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'na göre 2021'de küresel çapta 643 milyar dolarlık start-up yatırımı gerçekleşirken, 2020'deki 335 milyar dolarlık hacmin neredeyse iki katına yaklaşarak ekosistem globalde de rekor seviyeye ulaştı. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminde 2021'deki faaliyetlerin rekor seviyelerde geliştiğini belirterek “VC yatırımcıları ve melek yatırımcılar tarafından 252 start-up'a yapılan toplam 1,4 milyar dolarlık yatırım ile 2020'deki 143 milyon dolarlık hacmin yaklaşık 10 katına ulaşarak daha önce görülmemiş seviyede yatırım faaliyetine tanık olduk. Yine aynı dönemde girişimlere ilişkin satın alma işlemleri hacmi ise 2,4 milyar dolarlık seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Yabancı startup'ları da 'çekirdek'ten yetiştirecek İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te 2021 yılında 50 girişim toplamda 478 milyon TL'lik yatırım aldı.