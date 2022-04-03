Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çift türbini sayesinde 2 x 2000 Pa emiş gücüne sahip RoboVac X8 Hybrid, hava akışını yüzde 80 oranında artırabiliyor. İkisi bir arada özelliğiyle 140 dakika paspaslama ve 180 dakikaya kadar vakumlama yapabilen X8 Hybrid, 250 ml’lik ekstra büyük su deposuna sahip. Temizlik rotasını hızlı bir şekilde oluşturarak AI.Map 2.0 Teknolojisi ile çok katlı haritalama yapabiliyor. Aynı zamanda iPath Lazer Navigasyonu teknolojisine de sahip olan süpürge, düşük ışıkta bile her detayı algılayabiliyor. Boşaltma zamanında da, etrafa toz uçuşmasını engelleyen UltraPack Toz Sıkıştırma Teknolojisi ile tozları iyice sıkıştırıp boşaltma işlemini daha temiz tamamlayabiliyor.

Evde robot istilası | 2021'in kazananı robot süpürge Koronavirüsün etkisiyle satışları tam yedi kat artan robot süpürgeler süpürge pazarının da lideri oldu.