Türkiye Gazetesi

Popüler uygulama, bir süre önce iOS (Apple) cihazlarda WhatsApp arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo sitesinin haberine göre, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android’te de yeni kamera arayüzünü test ediyor. Yeni arayüzün en dikkat çeken özelliği kamera ekranındaki butonların daha küçük boyutlu olması.

Android'te yeni arayüz böyle görünecek.

Bunun yanı sıra medya (fotoğraf/video) paylaşımı da daha kolay. WhatsApp’ın test ettiği arayüz değişikliği uygulamanın son zamanlarda üzerinde durduğu özelliklerden yalnızca biri. Geçtiğimiz günlerde şirketin, 100 MB’lık dosya gönderme limitini 2 GB’a kadar yükselteceği ortaya çıktı. Özellik ilk olarak Arjantin’de belirli sayıdaki kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı.

Bir diğer yeni özellik ise dil seçeneği. Şu anda WhatsApp, dili otomatik olarak belirliyor. Ancak platform yakında dil seçeneğini manuel yapacak.

WHATSAPP MESAJLARINA KISITLAMA!

WhatsApp’ın kullanıcılara sunmaya hazırlandığı bir diğer yeni özellik ise grup sohbetlerine iletilen mesajların sayısını kısıtlama. WhatsApp iOS beta sürümünde test edilen özelliğe göre, uygulama bir mesajı birden fazla gruba iletmeye artık izin vermeyecek.

Meta’ya ait mesajlaşma şirketinin böyle bir kısıtlamaya gitmesinin nedeni yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek. Bununla birlikte, bu kısıtlama yalnızca iletilen mesajlar için geçerli, yani mesajı atan ilk kişi istediği sayıda kullanıcıyla paylaşabilir.

WhatsApp, yeni sesli mesaj işlevlerini nihayet duyurdu: Tam 6 özellik! WhatsApp, 2013 yılında sesli mesaj gönderme özelliğini herkese sunmuştu. O günden bu yana tasarım veya işlevsellik açısından önemli bir değişiklik olmadı. Ancak artık büyük bir değişim kapıda.

Son gün yarın! Bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak ABD merkezli teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, son bir uyarı yaparak 31 Mart 2022'den sonra hangi telefonlarda uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.