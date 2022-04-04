Türkiye Gazetesi

Geçtimiğimiz ay ortaya çıkan sızıntılara göre Apple, abonelik sistemi ile iPhone kiralamayı planlıyor. Şirket, kullanıcılara belirli abonelik seçenekleri sunacak ve abonelik hizmeti ile kullanıcılar satın almadan bir iPhone'u aylık olarak kiralayabilecek. Böyle şirket, kullanıcıların daha sık telefon değiştirmesini sağlayarak kişi başına daha fazla kazanç sağlamak istiyor.

Amerikan Bloomberg internet sitesinin teknoloji yazarlarından Mark Gurman, Apple'ın abonelik hizmetinin ayrıntılarını kaleme aldı. Daha önce pek çok cihaz ve donanım bilgisini paylaşarak Apple'ın önemli sızıntı kaynaklarından olan Gurman, abonelik hizmetinin fiyatlarını açıkladı. Gurman'ın iddiasına göre, 24 aya kadar varan iPhone kiralama hizmetinin fiyatları;

iPhone 13: aylık 35 dolar

iPhone 13 Pro: aylık 45 dolar

iPhone 13 Pro Max: aylık 50 dolar

Apple tarafından konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken iddialara göre teknoloji devi abonelik sistemini ilk olarak yalnızca iPhone 13 serisi ile sınırlı tutacak. Ancak ilerleyen zamanlarda hizmetin diğer modellere de genişletilmesi hedefleniyor.

APPLE'IN HEDEFİ DAHA ÇOK IPHONE GELİRİ

Gurman'ın yazısına göre, şu anda her yıl yeni bir iPhone satın alan kullanıcı kitlesi yalnızca sıkı Apple hayranları. Bunun aksine çoğu tüketici, yalnızca gerekli olduğunda daha yeni bir iPhone modeline geçiş yapıyor. Örneğin, ekran hasarı, son güncellemeleri (iOS ya da uygulamalar) alamamak, düşük depolama veya küçük ekran yeni bir iPhone'a geçmek için mantıklı sebepler. Hatta bazen yeni bir iPhone tasarımı değişim yapmaya değecek kadar çekici olabiliyor.

Ortalama bir iPhone kullanıcısı, cihazı her üç yılda bir yükselterek yenisine geçiyor. Counterpoint Research'ün araştırmasına göre, ortalama iPhone satış fiyatı yaklaşık 825 dolar, yani Apple'ın her üç yılda bir tipik iPhone müşterisinden 800 doların biraz üzerinde gelir elde ettiği anlamına geliyor. İşte bu yüzden Apple bir abonelik hizmeti üzerinde çalışıyor. Çünkü iPhone kiralama sistemi ile kullanıcılar yeni bir cihazı kısa süreliğine daha uygun fiyat karşılığında deneyimlemek isteyebilir ve bu da şirkete yeni bir gelir sağlar.

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