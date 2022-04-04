Türkiye Gazetesi

Teknoloji devlerine ilişkin sızıntı bilgiler yayınlayan Jane Manchun Wong, Twitter Android uygulamasında yeni bir şey keşfetti. Wong'un bir tweetle duyurduğu yenilik, aslında iOS (Apple) kullanıcılarının yıllardır deneyimlediği bir işlev; tweet içinden metin seçme.

Kullanıcılar görseldeki gibi tweet içinden metin seçebilecek.

Twitter'ın Android kullanıcıları, tweetler içindeki metni seçme özelliğine sahip değil ve yıllardır bundan şikayet ediyorlar. Bununla birlikte, bu özelliğin piyasaya sürülmeye yakın olması kafa karışıklıklarına yol açtı. Çünkü birkaç cihazda tweet içindeki metni seçmek zaten mümkün. Örneğin, Google'ın Pixel telefonları bunu yapmanıza izin veren bir uygulamaya sahip. Ancak Android uzmanı Mishaal Rahman'ın da belirttiği üzere, bu araç her yerde mevcut değil yani sadece bir avuç Android kullanıcısı bunu yapabiliyor.

Şirketin bu özelliği Android kullanıcılarına ne zaman sunmayı planladığına gelecek olursak, henüz belli değil.

Atılan tweetler artık başınızı ağrıtmayacak: Twitter 'düzenleme' butonunu getiriyor Sosyal medya devi Twitter, pek çok kullanıcının uzun zamandır beklediği tweet düzenleme butonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ABD merkezli platform resmi bir açıklama yaparak yeni seçeneğin geleceğini duyurdu.

Instagram'ın sevilen özelliği Twitter'da göründü: Marka işbirliklerine 'ortak tweet' çözümü Twitter, işletmeler ile ortak tweet atmayı sağlayacak bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Aynı tweeti aynı anda iki farklı hesaptan paylaşmak mümkün hale gelecek.