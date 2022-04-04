Türkiye Gazetesi

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, "Starlink almak için şimdi sipariş verin. Starlink, 2023’te bölgenizde hizmete geçmeyi planlıyor. Kullanılabilirlik düzenleyici onayına tabidir." ifadesi yer aldı. Bu açıklamaya göre Starlink'in 2023'te Türkiye'de de hizmete sunulacağı net değil ancak siparişler için bir adım atılmış durumda. Uzay şirketi uydu internetini daha fazla bölgede hizmete sunmak için planlarını genilşletiyor.

Güncel kur ve vergileri hesaba kattığımızda Starlink uydu interneti Türkiye'deki kullanıcılar için oldukça yüksek bir aylık fiyata sahip olacak. Tahminlere göre 2 bin TL'ye varan aylık fiyat istenebilir. Bu arada, milyarder girişimci Elon Musk'ın diğer şirketi Tesla ise bu sene Türkiye'de hizmete başlayacak.

Ukrayna yardımı sonrası Starlink fiyatlarına zam SpaceX uzay şirketinin geliştirdiği Starlink internet uyduları dünyanın dört bir köşesindeki insanlara geniş bant hizmeti sunuyor. Ancak şirket, fiyatlara zam yaptıklarını duyurdu.

Ukraynalı bakan talep etti, Musk geri çevirmedi: Starlink uydu erişimini aktifleştirdi Rusya'nın Ukrayna'da internet hatlarına saldırma ve iletişimi kesme ihtimaline karşı Elon Musk'a çağrıda bulunan Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a cevap veren SpaceX'in CEO'su Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu.