Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil devi Tesla ve SpaceX uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yine çok konuşulacak bir adım attı. Milyarder girişimci, sosyal medya devi Twitter'dan yüzde 9.2 pasif hisse satın aldı. Musk'ın hisse satın aldığı haberlerinin hemen ardından piyasa hareketlendi.

Twitter hisselerinin açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 oranında yükseldiği görüldü. Yeni yayımlanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre Musk, Twitter’da yüzde 9,2 pasif hisseyi temsil eden 73 milyon 486 bin 938 hisseye sahip. Hisse, Twitter’ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,89 milyar dolar değerinde. Böylece Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı oldu.

Mikroblog sitesi Twitter'da 80 milyonu aşkın takipçisi bulunan Elon Musk, platformun en popüler kullanıcıları arasında. Geçtiğimiz hafta Twitter'ın ifade özgürlüğü anlayışını eleştiren Musk'ın yeni bir sosyal medya platformu kuracağı haberleri çıkmıştı.

Elon Musk, COVID-19'a yakalandı: Tweetleri ile kafa karıştırdı Elektrikli araç şirketi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su ve kurucusu Elon Musk, Twitter paylaşımları ile kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son paylaşımında Musk, COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Ancak soru işaretleri ile dolu bir tweet atmayı yine ihmal etmedi.

Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk kendi sosyal medya platformunu kuruyor Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir kullanıcının Musk’a ‘Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?’ sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı. Sorunun üzerine harekete geçen Elon Musk, Twitter hesabına "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu sabitleyerek kafalarda soru işareti oluşturdu.