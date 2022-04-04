Türkiye Gazetesi

WhatsApp, hem iOS hem de Android cihazlara yeni bir özellik kazandıracak. Yıllardır "neden yok ki?" dedirten saç baş yoldurtan o eksiklik nihayet son bulacak. Artık kullanıcılar bir numaraya mesaj atmak için rehbere eklemeye gerek duymayacak.

Teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'ın son beta sürümünde yıllardır beklenen özellik de göründü. Heyecan uyandıran özellik sayesinde kullanıcılar, bir numarayı kaydetme ihtiyacı duymadan mesaj yazabilecek veya arayabilecek. Şu anda rehberinizde kayıtlı olmayan bir numaraya dokunduğunuzda uygulama varsayılan aramaya yönlendirmekte.

WABetainfo'nun haberine göre, Android'in beta uygulamasında (v2.22.8.11) WhatsApp, sohbet üzerinde gelen bir numara ile kaydetmeden iletişim kurmanızı sağlıyor. Yani WhatsApp'ta size gönderilen bir numarayı kaydetmenize gerek kalmadan iletişim kurabileceksiniz.

WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz bilinmezken, yakın bir tarihte başlatması bekleniyor.

WhatsApp, iOS'un ardından Android telefonlarda da başlatıyor WhatsApp, 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısı ile en popüler anlık mesajlaşma platformu. Meta’ya ait şirket, iOS’un ardından Android sürümünde de arayüz değişikliğine gidiyor.

WhatsApp, yeni sesli mesaj işlevlerini nihayet duyurdu: Tam 6 özellik! WhatsApp, 2013 yılında sesli mesaj gönderme özelliğini herkese sunmuştu. O günden bu yana tasarım veya işlevsellik açısından önemli bir değişiklik olmadı. Ancak artık büyük bir değişim kapıda.