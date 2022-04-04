Türkiye Gazetesi

Reddit, R Place ile kullanıcılara pikseller aracılığıyla çizim yapma fırsatı sunuyor. Binlerce kullanıcının yaptığı çizim dev bir tuvali dolduruyor. Çizim platformu tüm kullanıcılara açıkken, bireysel olarak çizim yapan kullanıcıların yaptığı resimlerin üzerine diğer ekipler çizim yaptığı için kısa süre sonra görünmüyor. Türk Twitch yayıncılarının organize olması sonucunda R Place çizim gecesinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi uzun süre tuvalde yerini korudu (üstteki fotoğrafta).

Reddit R Place'taki çizimin bir başka ekran görüntüsü.

Peki, Reddit R Place nedir? R Place, platformun abonelerine sunulan bir çizim aracı. Uygulamaya abone olan kullanıcılar, her beş dakikada bir tuvale küçük bir kare yerleştirebiliyor. Yani çizim yapabilmek için ilk olarak Reddit abonesi olmanız şart. Reddit hesabı açtıktan sonra çizim yapmak için R Place'a tıklamanız gerekiyor. Ardından tuvale tıklayıp yakınlaştırdıktan sonra karelerin üzerine renk seçebilirsiniz. Tuvalde toplamda 16 renk seçeneği yer alıyor.

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