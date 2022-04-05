Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, Twitter'da yeni bir anket yayınladı. Milyarder girişimci kullanıcılara bir tweet düzenleme butonu isteyip istemediklerini sordu. 5 Nisan Salı itibariyle ankete 2 milyondan fazla kişi cevap verdi. Büyük çoğunluk Twitter'ın düzenleme butonu getirmesinden yana görünüyor. Ancak anket süresinin bitmesine yaklaşık 18 saat var.

Kasım 2021'de de Tesla CEO'su, vergi ödemek için Tesla’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmaması gerektiğini Twitter'da yaptığı bir anketle takipçilerine sormuştu. 3,5 milyon kişinin oy verdiği ankette yüzde 57.9'luk kesim Musk'ın hisselerini satmasını istedi.

MUSK, TWITTER'IN EN BÜYÜK HİSSEDARI

Elon Musk, Twitter'ın yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki yüzde 9,2'lik pasif hissesini satın alarak sosyal medya devinin en büyük hissedarı oldu. Twitter'ın borsadaki hisseleri 4 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 28'den fazla yükseldi. Musk'ın Twitter'da yaptığı düzenleme butonu anketi de hisse haberinden sadece bir gün sonra gelerek dikkat çekti.

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın anketini kendi Twitter profilinde paylaştı. Agrawal, anket sonucunun önemli olacağını belirterek, "Lütfen dikkatli oy verin" dedi. 1 Nisan'da Twitter, uzun zamandır beklenen 'düzenleme' özelliği üzerinde çalıştığını resmen açıkladı. Ancak 1 Nisan dünya şaka gününde gelen açıklama kafalarda soru işareti bıraktı. Kimi kullanıcılar Twitter'ın şaka yaptığını düşünürken, kimi kullanıcılar ise gerçek olduğuna inanıyor.

Borsada Elon Musk rüzgarı: Artık Twitter'ın en büyük hissedarı! Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeeme geliyor. Ancak bu kez Twitter'dan pasif hisse satın alarak şirketin hisselerini yüzde 28 yükseltti.

Atılan tweetler artık başınızı ağrıtmayacak: Twitter 'düzenleme' butonunu getiriyor Sosyal medya devi Twitter, pek çok kullanıcının uzun zamandır beklediği tweet düzenleme butonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ABD merkezli platform resmi bir açıklama yaparak yeni seçeneğin geleceğini duyurdu.