Türkiye Gazetesi

Netflix kullanıcıları da fiyat artışlarından nasibini aldı. Mart ayında küresel çapta zam kararı alan Netflix'in Türkiye'deki paketlerinin de fiyatları arttı. Platform, geçtiğimiz yıl da yine bu aylarda fiyat artışına gitmişti. Bu geleneği bozmayan şirket, ortalama 11 TL ile 23 TL arasında zam yaptı.

Popüler video akış hizmeti Netflix, Temel Plan paketini artık 26,99 TL yerine 37,99 TL fiyatla sunuyor. Standart Plan ise 40,99 TL'den 57,99 TL'ye yükseldi. Daha fazla özellik sunan Özel Plan'ın yeni fiyatı 77,99 TL oldu.

Şifre paylaşma dönemi sona eriyor: Netflix, her profil başına ücret alacak Popüler video akış hizmeti Netflix, birçok kullanıcısını üzen bir karar alıyor. Tek bir hesapla dört kişiye kadar profil açma dönemi sona erecek. Yani aynı hanede olmayıp, şifre paylaşma dönemi sona eriyor. Çünkü platform, profil başına ayrı ücret alacak.

Barack Obama Netflix projesinde yer aldı Amerika Birleşik Devletleri'nin eski devlet başkanı Barack Obama, dünyanın dört bir yanındaki vahşi doğayı inceleyen beş bölümlük Netflix belgeselinde yer aldı. Önümüzdeki ay yayınlanacak Netflix belgeseli 'Our Great National Parks'ın sunucusu oldu.