Türkiye Gazetesi

Free Fire, oyun severlerin popüler eğlence kaynaklarından biri. Oyun, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Free Fire Türkiye ekibi, Ramazan ayı nedeniyle 2 Nisan'da başlayan oyun içi etkinliğe baklava puanı/ödülünü dahil etti.

Açıklamaya göre oyuncular, topladıkları baklava puanları ile yine oyun-içi bir panel üzerinden baklava kazanmak için yarışacak. Ramazan ayı boyunca her hafta 200 oyuncuya 1 kilogramlık özel baklava paketleri ödül olarak verilecek. Türkiye oyun ekosistemindeki ünlü bazı isimlerin de dahil edileceği proje kapsamında oyun ekibi, toplam 1 ton baklava dağıtacak.

Bunun yanı sıra oyun ekibi, oyun-içi kostümler ve farklı öğeler de barındıran 3 milyon TL toplam değere sahip hediye kartlarını da Türkiye genelindeki oyun severlere gönderecek. Free Fire ekibi, YouTube üzerinden Ramazan etkinliğinin bir tanıtım videosunu da yayınladı. Videoda, Türk Baklavası ödüllünün dağıtımına ilişkin gerçek bir kurgu izleyicileri aktarıldı.

Video oyun devi Epic Games'ten Ukrayna'ya rekor bağış Video oyun şirketi Epic Games, Ukrayna için başlattığı kampanya çerçevesinde 50 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. İnsani yardım çabalarına yönelik başlatılan kampanyanın 3 Nisan'a kadar süreceği de duyuruldu.

The Witcher'ın yeni oyunundan ilk görüntüler The Witcher 3 oyununu geliştiren Polonya merkezli CD Projekt Red şirketi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni Witcher oyununu duyurdu. Video oyun geliştiricisi, hikayenin yapımına başladıklarını ve en güçlü oyun motorlarından Unreal Engine 5 ile geliştirmeye devam ettiklerini de açıkladı.