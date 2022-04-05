Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, aktif olmayan bir Hawaii yanardağının zirvesine yakın bir konumdaki Subaru Teleskobunu ve Dünya’nın yörüngesinde ilerleyen Hubble Uzay Teleskobunu genç ev sahibi yıldızından alışılmadık derecede uzakta dönen bir gaz devi gezegeni gözlemlemek için kullandı. Gaz devleri, güneş sistemimizin en büyükleri Jüpiter ve Satürn gibi, çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan ve dönen gazların daha küçük bir katı çekirdeği çevreleyen gezegenlerdir.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı NASA-Ames Araştırma Merkezinden astrofizikçi Thayne Currie, “Doğum sürecinde hala çok erken olduğunu düşünüyoruz. Kanıtlar, bunun bir gaz devi için şimdiye kadar gözlemlenen en erken oluşum aşaması olduğunu gösteriyor.” dedi.

BEBEK YILDIZDA BİR GEZEGEN

Oluşum aşamasındaki gezegen, AB Aurigae adlı 508 ışık yılı uzaklıktaki yıldızın çevresinde dönüyor. ‘Protoplanet’ adı verilen oluşum sürecindeki gezegenler, yalnızca bir başka yıldızın etrafında gözlemleniyor. Bilinen hemen hemen tüm ötegezegenlerin, güneşimiz ile en uzaktaki gezegeni Neptün'ü ayıran mesafede yıldızlarının etrafında yörüngeleri vardır. Ancak bu gezegen güneşten Neptün'ün üç katı ve Dünya'nın güneşten 93 katı uzaklıkta yörüngede dönüyor. Gezegenin doğuşu, standart gezegen oluşum modelinden farklı bir süreç izliyor gibi görünüyor.

AB Aurigae yıldızı, güneşimizden yaklaşık 2,4 kat daha büyük ve neredeyse 60 kat daha parlak. Güneşimiz 4,5 milyar yaşındayken, bu yıldız ise yaklaşık 2 milyon yaşında; yani bir bebek olarak tanımlanabilir.

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