Türkiye Gazetesi

Cep telefonlarının beyin üzerindeki etkisine dair uzun süredir devam eden korkular, 5G kablosuz teknolojilerinin piyasaya sürülmesinin ardından yeniden alevlendi. İngiltere Oxford Nüfus Sağlığı ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansından bilim insanları, 776 binden fazla kadın üzerinde yirmi yılı kapsayan bir analiz yaptı. Çalışma sonucunda, her gün cep telefonu kullanan kişilerde, hiç kullanmayanlara kıyasla beyin tümörü riskinde artış olmadığı bulundu.

Bilim insanları, cep telefonları ile kanser arasındaki potansiyel bağlantıyı içeren çalışmaların çoğunun geriye dönük olduğunu söylüyor. Bu nedenle, bireyler kanser teşhisi konduktan sonra cep telefonu kullanımını bildiriyor ve bu da sonuçların yanlı olmasına neden olabiliyor. Independent'ın haberine göre, yeni çalışmada bilim insanları daha farklı bir yöntem benimsedi.

CEP TELEFONU BEYİN TÜMÖRÜ RİSKİNİ ARTIRMADI

Araştırmacılar, Birleşik Krallık Million Women Study’den elde edilen verileri kullandı. 1935 ile 1950 arasında doğan tüm Birleşik Krallık kadınlarının dörtte birini bu analizin kapsamına giriyor. Yaklaşık 776 bin katılımcı 2001 yılında cep telefonu kullanmaya başladığını bildirdi. Bunların yaklaşık yarısı 2011'de yeniden analiz edildi. Daha sonra katılımcılar ulusal sağlık sistemi üzerinden 14 yıl boyunca takip edildi.

Telefon kullanımı, çeşitli tiplerde beyin tümörü riski açısından incelendi; glioma (sinir sistemi tümörü), akustik nöroma (beyni ve iç kulağı birbirine bağlayan bir sinir tümörü), meningioma (beyni çevreleyen zarın tümörü) ve hipofiz bezi tümörleri.

Araştırma, 2011 yılına kadar 60 ila 64 yaş arasındaki kadınların neredeyse yüzde 75'inin ve 75 ila 79 yaş arasındaki kadınların yaklaşık yüzde 50'sinin cep telefonu kullandığını gösterdi.

14 yıllık takip süresi boyunca, kadınların 3 bin 268'inde beyin tümörü gelişti ve araştırmacılar, cep telefonu kullananlarla kullanmayanlar arasında beyin tümörü gelişme riskinde önemli bir fark olmadığı sonucuna vardı.

Ayrıca her gün cep telefonu kullanan, haftada en az 20 dakika konuşan veya 10 yıldan fazla cep telefonu kullananlarda farklı tümör türlerinden herhangi birine yakalanma riskinde bir artış olmadı.

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