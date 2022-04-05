Türkiye Gazetesi

Uluslararası siber grup Lab52'nin uzmanları, kötü amaçlı uygulamayı tespit ederek tüm Android kullanıcılarını uyardı. Açıklamaya göre, tehlikeli yazılım, kaydettiği dosyaları uygulamanın arkasındaki gizli kişilere gönderiyor. The Sun gazetesinin haberine göre, kaydedilen bu veriler ilerleyen zamanlarda kullanıcıların karşısına 'şantaj' olarak çıkabilir.

İddiaya göre, kötü amaçlı yazılımın arkasınnda devlet destekli Rus bilgisayar korsanları bulunuyor ve hackerler, Amerikalıları ve Avrupalıları hedef almak için casus teknolojisinin tüm özelliklerini kullanıyor. 'Process Manager' olarak adlandırılan uygulamayı indirenleri büyük bir tehlike bekliyor olabilir.

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Önceki Rus casus yazılım kampanyaları, metin veya e-posta yoluyla gönderilen bağlantılar aracılığıyla cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklemişti. Process Manager, Android'in varsayılan sürümlerinde kullanılan ayarlar simgesine benzer dişli şeklinde bir simge olarak görünüyor. İndirildikten sonra, kameralara ve pek çok uygulamaya erişim istiyor. Kullanıcı bunları kabul ederse uygulama gizleniyor ve arka planda süresiz olarak çalışmaya devam ediyor.

Cihazın GPS sinyalini kullanarak kullanıcının konumunu takip ediyor ve hatta mikrofon aracılığıyla sesini kaydediyor. Ayrıca bilgisayar korsanları, kamera erişimi ile kullanıcının mesajlarını okumak, arama kayıtlarına erişmek için de casus yazılımı kullanıyor olabilir.

Araştırmacılar, yazılımın kullandığı altyapının Rus hackerlar tarafından geliştirilen casus yazılım Turla'ya benzediğini söyledi. Turla'nın Rusya hükümeti ile bağlantısı olduğu ileri sürülüyor ve üstelik Avrupalı ​​politikacılara karşı bir dizi gizli dinleme kampanyasının arkasında oldukları da iddia edildi. Ancak yeni keşfedilen casus yazılımın arkasında Rus hack gruplarının olup olmadığı net değil.

Cihazınızın Ayarlar bölümüne giderek Uygulamalar veya Uygulamalar ve Bildirimler'i tıklamanız, ardından ise İzinler'e göz atmanız tavsiye ediilyor. Buradan, kameranıza, mikrofonunuza ve hassas bilgilerinize erişmesini istemediğiniz uygulamaların izinlerini iptal edebilirsiniz.

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